Dieci alimenti che fanno bene al cuore

Attività fisica regolare, giusta idratazione, assenza di fumo, ridotto consumo di alcolici. Sono i presupposti base per uno stile di vita ideale a preservare salute psicofisica e benessere. Soprattutto sul fronte delle malattie cardiovascolari, che in Italia rappresentano ancora la principale causa di mortalità (Dati 2016, Istituto Superiore di Sanità) e la cui prevenzione deve iniziare a partire dalla tavola.

Le abitudini alimentari ideali? Quelle che prevedono una dieta povera di un grassi saturi e alimenti raffinati, come farina bianca, zucchero, grassi idrogenati e ricca, invece di vitamine, frutta e verdure crude. Esistono infatti alimenti che a tavola si rivelano veri e propri “alleati” salva-cuore. A suggerirli è il Comitato Scientifico della Fondazione Cardioteam Onlus, attiva da 25 anni nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Cereali integrali

Ricchi di fibre, meno raffinati e con ridotto apporto di zuccheri, rappresentano i cibi più indicati per ridare al cuore elasticità e flessibilità.

Legumi

Aiutano a proteggere la salute del cuore abbassando i livelli di colesterolo nel sangue. Ma non solo: contengono flavonoidi, che contrastano la formazione di coaguli nel sangue, riducendo il rischio di infarto e ictus.

Radicchio rosso

È tra gli ortaggi più ricchi di antiossidanti ed è il più efficace per la protezione del cuore, soprattutto se mangiato crudo, in insalata o in pinzimonio. Ne bastano 100 grammi anche tutti i giorni. Altre verdure indicate: tutte quelle dal sapore amaro (tarassaco, crescione, bardana, rape) e, in generale, tutti gli alimenti freschi di stagione, poiché contengono vitamine C ed E, amiche del cuore.

Pesce azzurro

È, insieme al salmone, tra gli alimenti più ricchi di Omega 3,6 e 9, che abbassano il livello di colesterolo cattivo Ldl e rendono più elastiche le arterie.

Spezie

Un eccessivo consumo di sale aumenta la pressione arteriosa (in base alle direttive dell’OMS, il consumo giornaliero non dovrebbe superare i 5 grammi). Per questa ragione, gli esperti suggeriscono di insaporire i piatti con spezie come origano, rosmarino, paprika, curcuma, timo oppure sostituendo il sale con soluzioni saline spray naturali, formulate in genere con il 75% in meno di sodio rispetto al sale comune.

Olio extra vergine d’oliva

È un grasso monoinsaturo, salva-arterie per eccellenza. Anche gli oli di semi, benché polinsaturi, sono benefici perché ricchi di grassi Omega 6 che, nelle giuste proporzioni, aiutano la salute vascolare.

Vino rosso

Si sa: le bevande alcoliche devono essere assunte con moderazione. Ma un brindisi a tavola con uno o due bicchieri di vino rosso al giorno è consentito. I polifenoli in esso contenuti permettono infatti alle cellule che rivestono le arterie di produrre un vasodilatatore, il monossido di azoto.

Uva passa

Ricca di fibre, proteine, vitamine A,C,E e del gruppo B, l’uva passa aiuta a normalizzare la pressione sanguigna, favorendo il corretto funzionamento del cuore grazie al suo elevato apporto di potassio. Inoltre, aiuta a ridurre il colesterolo.

Frutta secca

Mandorle, noci e pistacchi contengono grassi monoinsaturi, la cui assunzione, in sostituzione parziale dei carboidrati, aiuta a ridurre la secrezione di insulina, l’ormone che provoca l’obesità e la sodio-ritenzione nociva per il cuore. Optare per uno spuntino a base di frutta a guscio, ad esempio, è ideale per ridurre la sensazione di fame ed essendo ricca di fibre e Omega riduce il rischio di malattie metaboliche.

Cioccolato extra fondente

Consumare quantità moderate di cioccolato extra fondente (70-75%), ad alto contenuto di flavonoidi, contribuisce a proteggere la salute cardiovascolare. Inoltre, il cosiddetto “oro nero” è fra gli alimenti che riducono l’incidenza delle malattie cardiovascolari fino al 75%.