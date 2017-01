Mantenere la linea è un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Per riuscirci, la formula è sempre quella: fare movimento e mangiare bene. Se già si suda alla sola idea di fare sport, il pensiero di rinunciare anche a dolci e leccornie varie manda dritti in uno limbo di tristezza da cui si esce solo mangiando tanti, tanti dolci: un circolo senza fine.

La soluzione ideale? Quella di gustarsi degli ottimi dolci ma senza troppi sensi di colpa. A questo proposito, potremmo imparare qualche ricetta per prepararli senza burro, lattosio e uova così da renderli nettamente meno calorici.

Ecco qualche proposta:

1. Torta al cioccolato. Innanzitutto una bella torta light al cioccolato non può mancare. Gli ingredienti sono: 75 g di farina, 3 cucchiai di cacao, 150 g di zucchero, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, 1 cucchiaino di aceto, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 5 cucchiai di olio vegetale e 240 ml di acqua. Mettete tutti gli ingredienti asciutti in una teglia e mescolateli fino a renderli uniformi. Fate 3 buchi, 2 piccoli e uno grosso; in uno versate, l’aceto, in uno l’estratto di vaniglia e in quello più grosso l’olio. A questo punto, aggiungete l’acqua e mescolate tutto fino a rendere l’impasto liscio e uniforme. Infornate dopo aver fatto preriscaldare il forno a 170° per 35 minuti (controllate comunque costantemente che non si bruci) e sarete pronte per servire la vostra creazione.

2. Dolcetti vegani al cocco e mandorle. I dolcetti con cocco e mandorle sono un classico U.S.A. e in questa versione vegana sono molto più leggeri. Per prepararli avrete bisogno di: 75 g di cocco in scaglie, 6 datteri, 1 cucchiaino di estratto di vaniglia, 15 mandorle tostate, 75 g di gocce di cioccolato. Mischiate i datteri, il cocco e la vaniglia in un mixer fino ad ottenere una consistenza viscosa. Lavorate l’impasto ottenuto con le mani e formate dei piccoli pasticcini a forma di cupola; fatene una quindicina. A questo punto, posizionate una mandorla su ognuno e metteteli in freezer per 20 minuti. Nel frattempo fate sciogliere in un pentolino le gocce di cioccolato e, una volta tirati fuori i pasticcini, ricopriteli col cioccolato fuso. Rimettete in freezer per altri 20 minuti e saranno pronti da gustare.

3. Biscottini alla marmellata. Un classico delle nonne, solitamente pieno di burro, può essere riproposto in questa variante decisamente più light. Ecco gli ingredienti: 75 g di noci, 180 g di fiocchi d’avena, 150 g di farina per dolci, 120 ml di olio di canola, 120 ml di sciroppo d’acero, ¼ di cucchiaino di sale, 5 cucchiai di marmellata di frutta (la vostra preferita). La preparazione è semplice. Mischiate avena e noci in un mixer fino a uniformarli. Aggiungete poi farina, olio di canola, lo sciroppo d’acero, il sale e mischiate bene fino a creare un impasto. Con le mani modellate dei biscottini dalla forma piatta e, premendo lievemente col pollice, create un cratere nel mezzo di ognuno. Spalmate la marmellata dove avete posato il pollice e mettete in forno a 170° (dopo averlo preriscaldato). Fate cuocere fino a quando i biscotti prenderanno un colorito dorato (15-20 minuti solitamente) e saranno così pronti da gustare.