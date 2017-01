Regalarsi qualche giorno di relax e di cibi speciali durante le feste è stato un dono davvero speciale ma il rischio di impigrirsi e di mettere su qualche chilo di troppo è dietro l’angolo. Per le amanti della palestra e del fitness, il corso di crossfit o di total body è lì che le aspetta. Per tutte le altre invece, adottare delle sane abitudini può allontanare lo spettro dell’effetto a yo-yo: dimagrire senza palestra non è una chimera. Tempo e buona volontà sono gli ingredienti base: vediamo gli altri.

No al digiuno

Dopo le piacevoli ore trascorse a tavola il primo pensiero è “ora digiuno”. Non c’è nulla di più sbagliato. Se si vuole dimagrire, la regolarità in fatto di alimentazione è fondamentale. Di norma si fanno 3 pasti principali e 2 spuntini. Se cambiamo queste abitudini il metabolismo si impigrisce, i grassi non vengono consumati e le maniglie dell’amore non ci lasceranno mai.

Mangiare e anche mangiare bene

Per dimagrire senza palestra l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. È bene scegliere materie prime, di stagione, cucinate senza troppi grassi, al vapore o al cartoccio. Inoltre ogni giorno si devono consumare proteine, carboidrati e verdure.

Chi va piano dimagrisce prima

Un trucco per non eccedere a tavola è quello di mangiare lentamente e fare bocconi piccoli. Si avvertirà prima il senso di sazietà e la digestione sarà agevolata.

Bere tanta acqua

Capita spesso di sentirsi gonfie, non solo dopo le cosiddette “grandi abbuffate” delle feste. La domanda, oltre a quando si mangia, è un’altra: quanta acqua si beve? Consumare i proverbiali 2 litri al giorno, anche in inverno, consente di eliminare facilmente i liquidi in eccesso: la diminuzione della ritenzione idrica sarà apprezzata dall’organismo e dalla bilancia.

Walk this way

Per dimagrire senza palestra bisogna però fare un minimo di moto al giorno. Le scale, anche se già solo a guardarle viene il fiatone, sono un vero rimedio anti-palestra. Se non si è cariche di buste della spesa, di borse e borselli iniziamo col farle per qualche piano, senza correre. Camminare è un toccasana incredibile: bastano 30 minuti al giorno, a passo sostenuto. Anche due volte a settimana, per iniziare, va più che bene. Per chi ama la bicicletta, se la distanza casa-lavoro o casa-supermercato è praticabile, non indugiate e prendetela dal garage!

Il sonno ti fa magra

Dormire bene per 7-8 ore, oltre che apportare benefici a tutto l’organismo, permette di bruciare il grasso. Un buon riposo fa bene anche alla pelle e allo sguardo che appare più rilassato e sexy: dormire non è mai stato tanto piacevole!