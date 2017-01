Zucchero di cocco: cos’è e quali sono le proprietà

Conoscete lo zucchero di cocco? Sapete cos’è e quali sono le sue proprietà? O che benefici apporta al nostro corpo? Rispondiamo con calma a tutte queste domande, e scopriamo insieme questo dolcificante tutto naturale.

Lo zucchero di cocco è un dolcificante naturale, estratto dal nettare dei fiori della palma da cocco. Il suo colore tipico è il marrone, ed è ricchissimo di ferro, zinco, potassio e vitamine B1, B2, B3 e C.

E’ uno zucchero molto simile a quello bianco, ossia quello che viene usato abitualmente in cucina. Vi è però una differenza, quello proveniente dal cocco, infatti, ha un indice glicemico più basso (35) rispetto al classico bianco.

In Italia, questo dolcificante non è ancora molto conosciuto. Infatti, attualmente, sta spopolando tantissimo in America, ed è usato molto nella cucina vegan. Proprio per la sua scarsa diffusione in Italia, non è facilmente reperibile in tutti i supermercati. Nonostante questo, in alcuni negozi biologici o etnici, è possibile trovarlo e acquistarlo. Il prezzo, naturalmente, è leggermente più alto rispetto allo zucchero normale.

E’ un prodotto che in cucina vi può servire davvero tantissimo. E’ possibile realizzare moltissime ricette con questo zucchero, specialmente dolci (tradizionali o ricette vegan). Lo zucchero di cocco, è un degno sostituto di tutti gli altri zuccheri, ed è ritenuto come il dolcificante più sostenibile di tutto il pianeta. Per quanto riguarda il gusto, così come il colore, è abbastanza simile allo zucchero di canna.

Ma perchè costa così tanto? Una delle motivazioni per cui tale zucchero ha un prezzo più elevato rispetto agli altri, sta nella sua produzione. La lavorazione di questo prodotto, è davvero molto arcaica e faticosa. Prevede, infatti, l’incisione del fiore della palma da cocco da cui si estrae il nettare; successivamente, si passa all’essiccazione di tale nettare con conseguente evaporazione dell’acqua. Il processo è assolutamente naturale e rende questo prodotto davvero un ottimo alleato per il nostro organismo!

Cosa ne pensate dello zucchero di cocco? Siete decise nel provarlo oppure rimanete fedeli ad altre tipologie di dolcificanti?