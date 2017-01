Dall’Oriente arriva il Soba Cha (italianizzato in Sobacha) ovvero un infuso a base di un grano definito miracoloso perché permette non solo di perdere peso ma anche di assumere, in modo tutto naturale, fibre, proteine, vitamine. Un boost rigeneratore della pelle e un vero aiuto contro lo stress, Un infuso da bere a colazione che apporta un tocco di benessere made in Japan alla nostra giornata.

Le proprietà del grano tostato

Diciamo grano e pensiamo subito ai cereali. In questo caso non è così, perché il grano saraceno appartiene alla famiglia del rabarbaro. Nel SobaCha non c’è traccia di glutine e quindi può essere bevuto dalle persone celiache, e la ricca quantità di fibre accelera il senso di sazietà. In una tazza di SobaCha sono contenute infatti fibre, proteine, vitamina PPP che protegge la pelle, e inoltre è ricco di magnesio, quindi permette di resistere allo stress e aiuta a ritrovare la concentrazione.

How To del grano saraceno tostato

La preparazione dell’infuso di SobaCha è molto semplice. Sono sufficienti due cucchiai di semi di grano saraceno, da tostare in una padellina a fuoco molto basso. Bastano pochi minuti, il tempo di far scurire i chicchi. Si versano in una tazza da tè, da riempire con acqua precedentemente portata ad ebollizione: si lascia in infusione per 5 minuti, si filtra e si dolcifica con poco miele. Questa bevanda, dal sapore di noce, si beve prima della colazione.

Diete e infusi, combinazione vincente

Il momento detox, quando si vuole perdere peso, è un passaggio importante per la depurazione del corpo e l’eliminazione delle tossine, e l’infuso SobaCha è particolarmente indicato per questi scopi. Una delle diete dove il SobaCha entra nel programma alimentare è la LeBootCamp. Questa dieta si fonda su quattro fasi:

1 Detox: si depura il corpo e si recupera energia

2 Attacco: si “lavora” sulla perdita dei chili più ostinati

3 Booster: sette giorni per ripulire il corpo in profondità

4 Equilibrio: ci si stabilizza con il peso ritrovato senza il pericolo dell’effetto yo-yo.

In tutte le fasi, il risveglio è a base di SobaCha, la millenaria bevanda miracolosa del Sol Levante.