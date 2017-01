Dieta veloce per dimagrire: consigli per dopo le feste e non solo

Le feste sono finite, il nuovo anno è iniziato e ha portato con se anche una vecchia amica: la dieta post-ferie. Confessa: già dal giorno dopo l’Epifania il tuo senso di colpa è salito alle stelle, i tuoi chili di troppo si sono rivoltati contro di te insieme ai tuoi jeans preferiti (che ora faticano a chiudersi) e la tua ricerca disperata di una dieta veloce per dimagrire è partita, vero?

Non temere, oggi ti svelerò tantissimi consigli utili per dimagrire senza soffrire in pochissimo tempo.

Si tratta di consigli utili per dimagrire velocemente che ho pensato e provato su di me (per i risultati e tutte le domande vi aspetto sulla mia pagina facebook Alice Cerea), non si tratta di consigli professionali nè medici, prima di qualsiasi dieta drastica consultate sempre un dietologo.

Bene, ora che ho fatto le dovute raccomandazioni iniziamo con i consigli per una dieta veloce per dimagrire in maniera efficace.

Inizia con 3 giorni di detox assoluto. Qui ti do dei consigli per una buona dieta detox e, se non ami centrifugare all day & all night ti consiglio di affidarti al brand Dietox, che offre centrifughe fresche con annesse indicazioni su come e quando berle.

Durante questi 3 giorni detox non fare sforzi eccessivi, ti potresti sentire debole, bevi molto e fai attenzione agli sbalzi di pressione. Se dovessi ritenere questa dieta troppo strong integra con dei carboidrati. Dopo i 3 giorni detox sarai completamente depurata, ti sentirai sana, forte e… affamata! Oggi non ti fornirò una dieta tecnica ma ti darò un consiglio utile: colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. Punta sui carboidrati a colazione, 80 gr. di pasta o riso a pranzo a giorni alterni, passate di verdura e proteine (carne bianca) a cena. Dedica un pranzo a settimana alla carne rossa e prenditi una giornata off concedendoti il tuo piatto preferito. Limita i liquidi a tavola e bevi spesso lontano dai pasti. Sì a spuntini a base di frutta o, ancor meglio, verdura.

Integra la tua dieta con integratori vegani e biologici, ti consiglio Natural Mojo, io mi trovo benissimo con i Daily Greens e con il codice alicecerea15 ti regalo il 15% di sconto (sono una bomba anche per la ricrescita di unghie e capelli!)

Passiamo ora al punto focale: si dimagrisce solo e soltanto abbinando alla dieta della sana attività fisica, chiaro? Non è necessaria la palestra, qui ti svelo come allenarti a casa in tempi record senza stancarti mentre qui ti svelo il segreto per sopravvivere se, come me, hai sempre fame!

Alla prossima!