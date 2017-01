La colazione del Re: una buona alimentazione parte dalla colazione

Al mattino quando tutti i nostri sensi si stanno svegliando siamo mentalmente pronti per gustare la nostra colazione. Magari dopo aver fatto una mezz’oretta di sano esercizio fisico.

La colazione è il pasto che io preferisco e, come conferma anche il Prof.Ivan Neumivakin, capo del programma di risanamento degli astronauti per il governo russo, “la colazione è il pasto più importante e ricco della nostra giornata”.

Prima di fare colazione è molto importante riuscire ad avere del tempo per noi stessi. L’attività fisica svolta al mattino è una delle più efficaci cure di bellezza per il nostro corpo. Al mattino si risvegliano particolari sostanze che attivano il metabolismo, favoriscono l’ossigenazione dei tessuti, stimolano il sistema linfatico e purificano il sistema immunitario attraverso una rapida azione detossinante.

Dopo l’attività fisica è importante bere tanta acqua. L’acqua ha un effetto anti-age, idrata e stira le rughe, oltre a fare lavorare meglio il nostro intestino, pulendo l’organismo. Il prof. Neumivakin dice che se beviamo tanto “le cellule si fanno il bagno nell’acqua” che è la base della loro vita. L’importante è bere lontano dai pasti altrimenti la digestione diventerebbe difficoltosa e nociva per il nostro organismo.

Infine pronti per la nostra agognata colazione. Partire al mattino con il piede giusto è sempre un ottimo rimedio per iniziare a carburare cercando di iniziare la nostra giornata non solo con la concentrazione necessaria ma anche con il buon umore. Sicuramente la colazione aiuta a caricarci di buon umore, positività e voglia di vivere. Svegliarsi con il profumo del caffè o con il profumo della frutta fresca. Cereali, biscotti, pane, briosche, marmellate, yogurt, frutta, spremuta, tutto ciò che normalmente è proibito assumere durante la giornata, al mattino puoi! Lo sapevate che la caffeina stimola la memoria? Per chi fa lavora di ufficio allora un bel caffè o un ottimo cappuccino sono il modo giusto per partire. Sicuramente sempre meglio preferire cereali integrali abbinati alla frutta secca. Oppure pane tostato integrale con sopra dell’ottima marmellata di sola frutta. Pronte per sfoggiare la vostra bellezza quotidiana?

Angela Pavese

Imperfecti.com

ph Eleonora Falasco

Grand Hotel Sitea Torino