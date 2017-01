La dieta della banana mattutina

In Giappone si è assistito a un vero e proprio picco nell’acquisto di banane, quando nel 2008 la celebre cantante lirica Kumiko Mori dichiarò pubblicamente di aver perso svariati chili seguendo la Morning Banana Diet!

L’ideatrice del curioso e ricercatissimo programma alimentare è stata Sumiko Watanabe, farmacista di Osaka, esperta di medicina naturale, yoga e cure alternative, la quale ha usato le sue conoscenze per stendere un piano dietetico che potesse aiutare il futuro marito, Hitoshi Watanabe, a perdere i chili di troppo prima del loro matrimonio.

In ambito scientifico, la Morning Banana Diet è stata considerata una “Fad Diet”, ovvero un piano alimentare di moda, ma non equilibrato né basato su validità accertata. Nonostante le riserve di dietologi e nutrizionisti (il consumo di banane in sé non è in grado di far dimagrire, inoltre il piano di dieta presenterebbe dei limiti, essendo privo linee guida ben definite), Watanabe ha tuttavia raggiunto il suo obiettivo e la coppia ha già scritto due libri best seller e collaborato a un terzo, dando vita anche a una community dedicata.

Le regole

Il punto di forza del piano alimentare è la flessibilità. Non si deve rinunciare ai propri cibi preferiti e non si devono contare la calorie. Tutto ciò che occorre fare è iniziare la giornata in modo salutare mangiando una o più banane (il piano alimentare consente di consumare tutte le banane che si desiderano nell’arco della giornata) e bevendo acqua calda. Dopo, si potrà mangiare ciò che si vuole sia a pranzo sia a cena, con eventuale aggiunta di una banana. Va da sé, ovviamente, che sarebbe opportuno limitare il consumo eccessivo di cibi grassi e molto calorici, sostituendoli con alimenti più sani e soprattutto molta frutta e verdura.

Gli zuccheri, a eccezione di quelli contenuti nelle banane, sono pressoché banditi. In casi estremi, si può consumare uno snack dolce soltanto nel pomeriggio, non oltre. Una regola fondamentale nella Morning Banana Diet è poi quella di cenare rigorosamente prima delle 20, senza mangiare più nulla (né bere latte, drink o alcolici) fino al mattino successivo. Questo metodo, infatti, è incentrato anche sui tempi di riposo riservati a stomaco e intestino. Altro must: andare a letto entro la mezzanotte per potersi svegliare di prima mattina.

I benefici della banana

Anche se la Morning Banana Diet non è una dieta strettamente “mono alimentare”, il frutto che le dà il nome svolge in ogni caso un ruolo primario. Le banane sono ricche di potassio e molte altre sostanze nutrienti essenziali, tra cui vitamine del gruppo B, dal potere calmante.

In più, il loro alto contenuto di acqua e fibre le rende capaci di dare una sensazione di sazietà duratura. Sono anche particolarmente ricche di triptofano, speciale sostanza che l’organismo trasforma in serotonina, determinando un miglioramento dell’umore e dell’equilibrio nervoso. Uno studio psicologico condotto in Austria ha dimostrato che la banana può incidere positivamente su chi è affetto da sovrappeso causato da stress. Dai dati raccolti su 5000 soggetti presi in esame, i ricercatori hanno infatti scoperto che le persone obese erano anche quelle che avevano il lavoro più stressante: consumare ogni giorno banane, li aiutava a sentirsi meno sotto pressione sul lavoro e più “sazi”, tanto da non dover ricorrere a pasti abbondanti.