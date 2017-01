Gennaio, 5 giorni detox

Come ogni anni Goop, il sito di healthy lifestyle ideato da Gwyneth Paltrow, ha pubblicato il suo piano detox da fare a gennaio per depurarsi dagli eccessi natalizi. Niente insalate e smoothie che con questo freddo rendono l’operazione detossinante ancora più difficile e poco appetitosa, ma pasti caldi, che riempiono e ricette facili da preparare.

Questa dieta promette di non lasciarvi con i crampi allo stomaco, ma bandisce categoricamente alcuni cibi per almeno cinque giorni: no ad alcol, caffeina, glutine, zuccheri aggiunti, cibi processati, olii vegetali, latticini, soia, mais, carne rossa, frutti di mare, melanzane, patate, peperoni e pomodori. (Non vi preoccupate, non farete la fame, la lista degli alimenti che potete mangiare è altrettanto lunga!).

Questo programma vi ruberà 20 minuti ad ogni pasto per la preparazione delle ricette. Obiettivo: sentirvi più leggere e più consapevoli del vostro corpo. Ecco il menu detox da seguire day-by-day:

GIORNO 1

Colazione: acqua calda con limone appena alzate, e poi fiocchi’di avena alla mela e cannella.

Pranzo: insalata con pollo cotto al vapore condita con una salsa all’aglio. La ricetta la trovate qui.

Snack: una barretta di cereali

Cena: chili con carne di tacchino e patate dolci.

GIORNO 2

Colazione: acqua calda con limone, brodo di ossa con aggiunta di un uovo.

Pranzo: chili con carne di tacchino e patate dolci

Snack: una manciata di anacardi e una mela

Cena: lenticchie con salmone e radicchio grigliato.

GIORNO 3

Colazione: acqua calda con limone, una galletta di riso con mezzo avocado e un uovo sodo

Pranzo: zuppa di lenticchie

Snack: barretta di cereali

Cena: dim sum di pollo e verza.

GIORNO 4

Colazione: acqua calda con limone, avena di mela e cannella.

Pranzo: insalata niçoise

Snack: una galletta di riso con avocado e sale marino

Cena: wraps di lattuga e pollo (qui la ricetta), miso con patate dolci (qui la ricetta)

GIORNO 5

Colazione: acqua calda con limone, zuppa di ossa di pollo con uovo

Pranzo: wrap di cavolo e miso con patate dolci

Snack: barretta di cereali

Cena: riso thai con verdure saltate (qui la ricetta).