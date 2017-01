Kendall Jenner dipinge di rosa la stanza. Perché?

L’effetto finale è decisamente interessante, a giudicare dalla foto pubblicata sul profilo Instagram (@kendalljenner): lo scorcio di un albero di Natale fintamente innevato e sullo sfondo una parete rosa, di un rosa molto particolare, non candy e stucchevole ma molto simile a quel pink quartz colore Pantone 2016. Una nuance chiamata Baker-Miller Pink e che uno scienziato americano, Alexander Schauss, negli anni ’60, scoprì avere effetti calmanti sulla psiche, tanto che per testare questa sua scoperta chiese ai direttori di un carcere (Baker e Miller) di utilizzarlo per alcune celle dei detenuti.

Esperimento a parte, la scelta di Kendall Jenner pare essere stata dettata da altro. La modella ha infatti spiegato sempre su Instagram in un post intitolato “The Story Behind My Wall Pink,” che una sera, durante una cena con amici, è saltato fuori che questo particolare colore, oltre ad avere effetti rilassanti sulla psiche, induce anche un senso di sazietà, insomma inibisce la fame. «Ho deciso di dipingere di rosa la parete mentre stavo cercando di capire cosa volevo fare con la stanza, sono andata a cena con amici subito dopo avere visitato la mostra “Human Condition exhibition at a former hospital in L.A.” in un ex ospedale a Los Angeles», ha spiegato la Jenner. Pare che questi amici le abbiano spiegato che alla mostra c’era una stanza dipinta di rosa Baker-Miller perché calmante e inibente l’appetito.

Subito non ha perso tempo e adesso si dice soddisfattissima della scelta. Ma è davvero così? Dal sito Refinery29.com apprendiamo che la faccenda non sta proprio in questi termini e che secondo uno studio pubblicato nel 2012 dal Journal of Consumer Research il colore influisce in piccolissima misura sull’appetito ma dipende da quel che vi si associa e poi la percezione è soggettiva e varia da persona a persona. Non si può certo affermare che un determinato colore possa sopprimere l’appetito.

















Noi abbiamo chiesto a Rossella Migliaccio, Image Consultant, di spiegarci il significato di alcuni colori e il loro impattio sulla pische e sui comportamenti.