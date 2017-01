Dieci diete del 2016 da riconsiderare

Non troverete la celeberrima Dukan. Né la Atkins, la Tisanoreica o la classica Dissociata. Le diete più cercate su Google nel 2016 sono fra le più conosciute, ma con inclusa qualche novità da scoprire e magari provare nel corso di questo 2017!

A partire dalla più googlata in assoluto: la DIETA LEMME. Prevede il consumo dei pasti a orari ben precisi e pasta anche a colazione! A idearla è stato il farmacista Alberico Lemme, il quale, più che un programma dietetico, propone una filosofia alimentare suddivisa in due fasi – una di dimagrimento e una di mantenimento – fondata proprio sul consumo esclusivo di carboidrati e proteine. Esclusi frutta, verdura, dolci e sale.

Promette invece di allungare la vita e ridurre il rischio di contrarre cancro e Alzheimer la DIETA MIMA DIGIUNO, al secondo posto tra le ricerche top del 2016. Ideata dal ricercatore Valter Longo, Professore di Biogerontologia e Direttore dell’Istituto sulla Longevità all’USC (University of Southern California) – Davis School of Gerontology di Los Angeles e direttore a distanza dell’Istituto di Oncologia e longevità di IFOM, la Fasting Mimicking Diet, nota anche come Dieta della longevità, si effettua periodicamente e prevede un regime di restrizione calorica, determinato dalla riduzione di alcuni alimenti, in particolare delle proteine, e il consumo di circa 750/1050 calorie al giorno. La dieta ha una durata di soli 5 giorni al mese continuativi, mentre negli altri giorni si può mangiare di tutto, seguendo un’alimentazione varia ed equilibrata.

Terzo posto per la DIETA BRASILIANA, regime alimentare basato principalmente sul consumo di frutta e verdura, suddiviso in 4 o 5 pasti al giorno.

Segue, al quarto, la DIETA DEL GRUPPO SANGUIGNO, tornata in auge negli ultimi anni. Si tratta di uno stile alimentare basato sul consumo di alimenti freschi, naturali e tradizionali, combinati correttamente, secondo una stretta correlazione tra cibo e sistema immunitario. È stata sperimentata per la prima volta nel 1957 dal naturopata americano James D’Adamo e in italia è diventata molto popolare grazie al medico piacentino Piero Mozzi.

Al quinto posto una evergreen: la DIETA SCARSDALE. Si compone di due programmi alimentari per 14 giorni di dieta. Nella prima fase si riducono carboidrati e zuccheri a favore delle proteine. Nella seconda si re-introducono carboidrati e alcuni grassi: si può perdere fino a mezzo chilo al giorno.

Un giorno di magro e sei di normale alimentazione a settimana: è la DIETA proposta da MARC MESSEGUE (al sesto posto fra le più googlate), secondo cui è possibile fare due mesi di dieta all’anno senza grandi sacrifici, semplicemente limitandosi un giorno a settimana per tutto l’anno, per un totale di 52 giorni. In quella giornata, a colazione si dovrà mangiare pane integrale e marmellata, a metà mattina un frutto, a pranzo verdura e proteine (carne, pesce o legumi), un altro frutto a metà pomeriggio e a cena ancora verdure e proteine.Vietatissimo il sale.

Settimo posto per l’apparentemente semplice e basilare DIETA PLANK che propone di adottare un regime alimentare sbilanciato e iperproteico al fine di consentire la perdita di vari chili in un paio di settimane e un lungo mantenimento del peso raggiunto, senza ulteriori sacrifici. Presupposto base di tale dieta: originare un cambiamento generale del metabolismo.

Non poteva mancare nella top ten delle più ricercate la DIETA DETOX. Ideata per rimettere in sesto l’organismo e depurarlo da scorie, gonfiori ed effetti dello stress, la dieta disintossicante si focalizza sul consumo di fibre e liquidi, prevedendo l’abbattimento quasi totale del consumo di grassi e proteine. Durata ideale: due giorni. Per evitare di causare deficit all’organismo.

Al nono posto, l’esotica DIETA della BANANA. Al di là di ciò che potrebbe sembrare, viene dal Giappone e non si tratta di una dieta mono alimento. È infatti conosciuta anche come Morning Banana, la dieta della banana mattutina, e prevede l’assunzione di tale frutto (se se ne ha voglia anche più d’uno), rigorosamente crudo e a temperatura ambiente, appena svegli, accompagnato solo da tanta acqua. A idearla è stata Sumiko Watanabe, farmacista di Osaka, che insieme al marito ha messo appunto un programma basato sui principi della banana, frutto molto nutriente che dona sazietà, nonché ricco di numerosi benefici.

Al decimo posto della top ten di Google troviamo infine la DIETA VEGANA. Più che un programma di dimagrimento, si tratta di uno stile di vita alimentare che prende in considerazione soltanto cibi provenienti esclusivamente dal regno vegetale. Basata sul consumo esclusivo di cereali, legumi, verdura e frutta, la Dieta Vegana esclude pertanto la carne di qualsiasi tipo e tutti i prodotti di origine animale.