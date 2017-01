Anno nuovo, punto vita nuovo. I bagordi delle feste ci hanno coccolato tra brindisi, pranzi in famiglia e le serate tra amici. Ma ora con l’inizio del 2017 dobbiamo tornare a prenderci cura di noi iniziando con la depurazione. Ecco qualche consiglio per imparare come tornare in forma in poche settimane e sentirci sempre al top!

Saliamo sulla bilancia

Per affrontare il problema occorre conoscerlo. Ecco che per tornare in forma è necessario salire sulla bilancia al mattino e prendere nota di quanto hanno inciso i bagordi delle feste. In questo modo ci si può dare un obiettivo e si possono monitorare, anche una volta a settimana, i progressi che ci attendono.

Diciamo no alle cattive abitudini

Per rientrare nei vestiti preferiti senza stare in apnea occorre dire dei no. Il primo è alle cene fuori: prendiamoci 15 giorni per depurare l’organismo e far ripartire di slancio il metabolismo. L’altro “no” è al digiuno: l’organismo, che improvvisamente non riceve cibo, inizia a non bruciare calorie per non restare a digiuno (passateci il gioco di parole). Meglio optare per un’alimentazione variegata, semplice e a intervalli regolari.

Le 5 regole d’oro del detox time

1 Bere tanta acqua: aiuta nel processo di depurazione e permettere così di eliminare i depositi di alcol e cibi raffinati accumulati nell’organismo;

2 Non lesinare le proteine: dal classico petto di pollo ai ferri al pesce fino ai legumi, alterniamo questi alimenti leggeri e gustosi;

3 Consumare sempre frutta e verdura: ottima come spuntino e come fine pasto la frutta è immancabile. Lo stesso vale per la verdura, possibilmente cotta, da consumare nei pasti principali;

4 Frutta secca, poca e buona: qualche gheriglio di noce o alcune mandorle a colazione oppure negli spuntini: sono fonti di grassi buoni ricchi di vitamine e sali minerali che riducono il senso della fame.

5 Té e infusi, coccola serale: contro la ritenzione idrica e a favore dell’eliminazione di scorie e tossine è bene consumare ogni sera una tisana a base di tarasacco o betulla.

Sport e poi a letto presto

Un altro binomio della salute per tornare in forma è quello che prevede attività fisica e poi delle lunghe dormite. La prima permette di bruciare calorie, essere più toniche e anche di divertirci con lezioni a tempo di musica in palestra. Vanno molto bene anche la corsa e la bicicletta. E poi a nanna presto. Dormire otto ore per notte non è solo un elisir di bellezza per la pelle e per la mente: durante il sonno aumentano i livelli di leptina che fa perdere peso. Le nonne la sapevano lunga!