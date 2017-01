Esiste una pianta, coltivata in zone tropicali e quasi completamente commestibile, che può vantare un enorme potere nutritivo. Stiamo parlando della moringa, distribuita in commercio sotto forma di foglie o polvere; la moringa è entrata a pieno titolo nella ristretta schiera dei superfood, grazie all’incredibile numero di effetti benefici che apporta all’organismo.

Le foglie di moringa non diminuiscono il loro apporto nutritivo quando vengono cotte o bollite, motivo per cui sono particolarmente indicate per infusi o zuppe. Se il gusto è gradito (assomiglia un po’ al rafano) è possibile consumarle anche come fossero spinaci o farne un’insalata.

L’effetto più immediato è ridurre gonfiori e calmare problemi di stomaco, ma è la loro ricchezza di sali minerali, vitamine e proteine a renderle insuperabili integratori. La moringa, infatti, contiene più proteine di alimenti come uova, yogurt o latte; molta più vitamina C di un’arancia, molta più vitamina A dei broccoli e, come se non bastasse, anche una grande percentuale di potassio.

La moringa in polvere viene assorbita rapidamente dall’organismo ed è un eccellente anti-age, grazie alle preziose proprietà antiossidanti. La sua azione rallenta l’invecchiamento della pelle rendendola più elastica e lucente e, come se non bastasse, aiuta a ridurre l’impatto che lo stress ha sul nostro corpo.

Come anche il tè matcha, poi, rafforza il sistema immunitario e aiuta a tenere il peso sotto controllo.

Potete usare la moringa in polvere come condimento in succhi, sciroppi o gustosi frullati. Se preferite – ed è l’ideale anche quando siete in giro – potete anche trovarla sotto forma di integratore in capsule, da prendere dopo i pasti fino a 3 volte al giorno.

Potete facilmente trovare ogni forma descritta di moringa in qualsiasi erboristeria o in negozio di alimenti biologici: se avete familiarità con l’e-commerce potete acquistarla comodamente in molti negozi online specializzati.