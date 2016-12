Se esiste una bevanda che merita la nomea di superfood, quella è lo switchel. Energizzante, naturale e ricchissimo di vitamine, lo switchel è un drink nato nelle zone caraibiche e consumato storicamente dai contadini per recuperare le energie bruciate dallo spossante lavoro nei campi. Questa super-bevanda rinfresca all’inverosimile, è un integratore di vitamine ed elettroliti e, fortunatamente, ha anche un gusto più che piacevole.

Ma come è fatta? Lo switchel ha 3 ingredienti fondamentali: acqua, aceto di mele e radice di zenzero tritata: a questi viene sempre aggiunto un dolcificante naturale, che può essere del miele o uno sciroppo.

Le dosi devono essere le seguenti:

– 500 ml di acqua

– 250 ml di aceto di mele

– 1 radice di zenzero tritata

– 2 cucchiai del dolcificante scelto

Volendo, se si preferisce un gusto più aspro, può essere aggiunto un po’ di succo di limone a piacere.

Il procedimento di preparazione è molto semplice. Basta grattugiare lo zenzero in un bicchiere, mettere il dolcificante, versare l’acqua e l’aceto di mele (l’ordine non è importante) e, infine, mescolare fino a far amalgamare tutto. Non vi rimane che porre il vostro preparato a raffreddare in frigorifero per qualche ora, filtrarlo, e sarete pronte per assaggiarlo. Consigliatissimo il consumo dopo l’attività fisica per le sue proprietà di integratore. Se siete molto sudate, è una buona idea anche riscaldarlo (rimane piacevole al gusto).

Ognuno degli ingredienti porta benefici: lo zenzero è un noto detossinante, così come l’aceto di mele che vanta anche proprietà digestive. Se come dolcificante decidete di utilizzare il miele e aggiungete anche il succo di limone, la bevanda diventerà un’autentica bomba di vitamine, oltre che un antivirale e antibatterico. Potreste provare a berlo quotidianamente per avere protezione in più contro l’influenza: con la stagione fredda non si sa mai!