Frullati detox feste

Finalmente sono arrivate le feste! Per tutte (o quasi) l’aria natalizia è un incentivo al buon umore: si sta in famiglia, si fa qualche giorno di vacanza, si vedono gli amici… ma spesso si eccede con i peccati di gola. Già, i buoni intenti e i freni inibitori sono a serio rischio davanti a tavolate imbandite, un vero attentato alla linea.

Qualche bel frullato detox nella nostra routine quotidiana può esserci d’aiuto. Frutta e verdura cruda frullati e mixati in un certo modo, infatti, ci permettono di assorbire tutte le fibre e le sostanze nutritive delle materie prime. Il risultato? Bevande sane, non zuccherate e molto sazianti. Un plus, quindi, non solo per integrare vitamine e sali di cui abbiamo bisogno, ma anche per evitare di sgranocchiare qualcosa fuori pasto (una pratica davvero nemica della linea).

Ecco qualche idea golosa per i vostri mix:

- Mix di frutti di bosco antiossidanti. Tutto quello di cui avrete bisogno è: ½ bicchiere con un misto di mirtilli, lamponi e more, ½ bicchiere di latte di cocco, 1 bicchiere d’acqua, qualche fiocco d’avena.

Il procedimento è semplice: frullate tutto assieme fino a raggiungere la consistenza di una vellutata. Le proprietà antiossidanti dei frutti di bosco, oltre a essere detossinanti e depurative, sono anche anti-age.

- Frullato con lo zenzero. Gli ingredienti sono: 1 pezzetto di radice di zenzero, 1 cucchiaino di cannella, 1 pugno di spinaci, 1 bicchiere d’acqua. Anche in questo caso frullate tutto fino a raggiungere la consistenza desiderata. Vi consigliamo di sminuzzare prima lo zenzero per evitare di trovarne dei pezzetti in bocca. Questa spezia è l’ideale per purificare l’apparato digestivo ed elimina aria e gonfiori.

- Vellutata dimagrante al tè verde. Avrete bisogno di: un cucchiaio di proteine in polvere di soia al gusto vaniglia, 1 bicchiere di tè verde, ½ pesca. Fate raffreddare bene il tè verde prima di iniziare e frullate fino a raggiungere una consistenza vellutata. Grazie al tè verde, oltre alle proprietà detox degli altri ingredienti, avrete anche i benefici dimagranti e anti ritenzione idrica tipici dell’infuso.