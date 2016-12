Le feste natalizie sono sinonimo di pasti abbondati e dolci deliziosi. Al cenone coi parenti proprio non si scampa: si possono tuttavia provare delle soluzioni low carb, ma ugualmente gustose, per i dessert.

Non sarebbe fantastico permettersi il momento più goloso del pasto senza annegare nei sensi di colpa? Certo, una coccola di fine pasto per definizione non può essere troppo leggera, ma qualche astuzia da poter mettere in campo per sfoderare dei dolci di Natale light c’è.

Ecco delle idee che non vi faranno rimpiangere le prelibatezze che rovinano la linea:

1. Tiramisù light. Il tiramisù è sempre il tiramisù: irresistibile. Un’idea è provare a farlo in maniera alternativa, senza mascarpone, senza uova e senza zucchero. Per la crema, al loro posto, utilizzate 50 g di ricotta magra, 30 g di yogurt greco a 0 grassi e del dolcificante dietetico liquido. Ovviamente, non si può rinunciare a tutto, o non sarebbe più un tiramisù; per la base quindi andate con i classici savoiardi, cacao e caffè. Rimarrà lo spirito dellla preparazione originale, ma le calorie saranno praticamente dimezzate.

2. Vegan muffin alla cannella. I muffin sono davvero golosi e uno tira l’altro. Proprio per questo, è il caso di provare a farne una versione più light: i vegan muffin sono senza latte e uova, cosa che li rende adatti anche agli intolleranti al lattosio. Utilizzate come ingredienti 250 g di farina integrale, 200 ml di latte di soia, 100 g di zucchero di canna, 80 g di olio di semi, 1 bustina di lievito, 1 cucchiaino di miele e uno di cannella. Gustosi e leggeri!

3. Tortino con farina di lupini. Se siete amanti delle torte questa è l’idea che fa per voi, senza latte e senza zucchero. Gli ingredienti sono: 25 g di farina di lupini, 10 g di farina di riso, 10 g di whey alla fragola, 40 g di yogurt magro, 2 g di lievito istantaneo, 40 g di albume d’uovo e 60 ml d’acqua. Mescolate farine, whey e lievito, poi aggiungete lo yogurt, l’albume e l’acqua e continuate a mescolare fino ad ottenere una crema. Mettete in forno ad alte temperature per qualche minuto et voilà, pronto da gustare!

4. Dolcetti vegani di marzapane. Anche questa ricetta è senza uova e senza latte ed è adatta anche a persone celiache. Gli ingredienti sono: 150 g di zucchero di canna, scorza grattugiata di limone, 1 cucchiaio di maraschino, scaglie di cioccolato fondente, 250 g di mandorle pelate, acqua. Mettete mandorle, scorza di limone, zucchero e acqua fredda in un mixer da cucina in modo da amalgamare bene tutto in un impasto. Dividete poi il composto ottenuto nelle formine e posizionate le scaglie di cioccolato. Ora non vi resta che mettere in frigorifero per qualche ora e premiare l’attesa gustandoveli.