Come mantenersi in forma durante le feste

Le vacanze di Natale, si sa, non sono certo il periodo migliore per mettersi a dieta: tra pranzi, cene e cenoni con parenti e amici è normale e inevitabile concedersi quel dolce in più o abbondare con le porzioni. E, se gratificarci durante le feste è assolutamente lecito, smettere di prenderci cura del nostro benessere e della nostra forma fisica non lo è sicuramente. Seguendo qualche piccolo accorgimento, infatti, goderci le prelibatezze natalizie senza sensi di colpa sarà un gioco da ragazzi.

Innanzitutto bisogna ricordare che solo perché siamo in vacanza non significa che la palestra debba essere bandita. Esclusi giorni come il 25 dicembre o il 1 gennaio, la maggior parte delle palestre sono aperte e l’avere più tempo a disposizione è un valido motivo per qualche seduta di allenamento in più. Che si tratti di bruciare o tonificare, stabilite dei giorni in cui andare in palestra durante le feste, cercando di seguire il vostro piano di allenamento abituale se ne avete uno.

Se invece il vostro buon proposito per l’anno nuovo è proprio quello di iscrivervi, potete approfittarne per iniziare a prepararvi facendo esercizi a casa. Qualche serie di addominali, due o tre sessioni di squat ed esercizi per le gambe ripetuti per almeno 15 minuti al giorno, vi aiuteranno a smaltire le calorie in più assunte durante questi giorni e ad arrivare in palestra con più energie.

Oltre all’attività fisica, comunque, bisogna avere buoni accorgimenti anche a tavola. Sebbene sia facile (e del tutto normale) mangiare di più rispetto al solito, ciò non ci autorizza a strafare: ricordate sempre di non esagerare con salumi e formaggi, ad altissimo contenuto calorico, e di non eccedere con le bevande alcoliche, dall’elevato contenuto di zuccheri.

Inoltre, se sappiamo di dover mangiare molto a pranzo o a cena, meglio tenersi leggeri nel resto della giornata, per non abituare il nostro organismo ad un susseguirsi di pasti troppo pesanti.

Infine, se proprio morite dalla voglia di assaggiare quella fetta di panettone, potete farlo, ma prediligendo la colazione o eventualmente il pranzo come pasto in cui “abbondare”, in modo da avere più tempo nell’arco della giornata per bruciare le calorie in eccesso.