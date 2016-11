Come rimanere in linea bevendo il vino durante le feste

Anche se siete a dieta, il vino è uno dei piaceri della vita a cui non dovete rinunciare mai: parola di sommelier! Soprattutto nel paese patria del buon vino e che vanta la maggior varietà di vitigni al mondo.

Gli esperti di fitness e i nutrizionisti quasi sempre sconsigliano l’utilizzo delle bevande alcoliche soprattutto quando si vuole dimagrire; questo vale sicuramente per i superalcolici, ma non per il vino.

Il vino infatti è un vero alleato del nostro organismo e soprattutto del nostro sistema cardiovascolare. Contiene resveratrolo, sostanza con una struttura molecolare simile a quella degli ormoni estrogeni, e altre preziose sostanze antiossidanti che hanno la capacità di migliorare l’efficienza cellulare. Favorisce la longevità e migliora il diabete, proteggendo cuore e circolazione.

Inoltre è utile per riattivare il metabolismo. Lo sapevate? Contiene vitamine del gruppo B, in particolare la B2, implicata attivamente in reazioni antiossidative del metabolismo.

Consigli pratici: non esagerate mai con i quantitativi (uno/due bicchieri al giorno). È comunque una sostanza calorica e in dosi troppo elevate può creare danni a carico del fegato. Un trucchetto per non esagerare? Non lasciate mai il bicchiere completamente vuoto così nessuno ve lo riempirà nuovamente. E se esagerate niente paura: ogni bicchiere di vino sono circa 90-100 kcal da smaltire. Come? Aggiungete 10 minuti di corsa al vostro allenamento settimanale per ogni bicchiere in più oppure bastano solo 4 minuti di Tabata training o 10 minuti di salto della corda.

Badate sempre alla qualità, piuttosto spendendo un po’ di più e ricordandovi di leggere bene l’etichetta. Se la mattina vi sveglierete con nausea e mal di testa i motivi saranno due: l’eccessiva quantità o la scarsa qualità.

Preferite i vini fermi e secchi, meglio ancora se rossi, piuttosto che le bollicine o i vini dolci, che sono più calorici anche per via degli zuccheri aggiunti!