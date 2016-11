Ricetta golosa e salutare: pizza fit di avena

Siete divisi tra la voglia di pizza e l’ansia di arrivare in forma smagliante alle feste di Natale? Non preoccupatevi, ho creato per voi una pizza fit, da poter mangiare tutti i giorni, senza sensi di colpa, realizzata con ingredienti sani e salutari, che non richiede nemmeno la lievitazione, e quindi super rapida e semplice.

Avrete bisogno di pochi ingredienti: 70 g di fiocchi di avena, 30 g di crusca di avena, albume q.b. per amalgamare l’impasto, sale e spezie a piacere.

Unite i fiocchi di avena, la crusca, sale e spezie a vostro piacimento (origano, timo, pepe) e amalgamate con l’aggiunta di una piccola quantità di albume al fine di creare un impasto compatto. A questo punto stendete la vostra pizza sopra un foglio di carta da forno e farcitela con 50 g di fiocchi di latte light o altro formaggio light a piacimento, salsa di pomodoro o pomodorini freschi, spinaci al vapore e 1/2 trancio di salmone fresco per completare il vostro piatto di tutti i macronutrienti. Accendete il forno e impostatelo a 190/200 gradi, una volta giunto a temperatura infornate la vostra pizza e cuocetela per circa 20-25 minuti (avendo cura di controllare costantemente perché potrebbe bruciarsi in superficie).

Vedrete che non potrete più farne a meno!

Buon Appetito!