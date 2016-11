Il Natale si avvicina, accompagnato dal comprensibile timore di ingrassare qualche chilo grazie alla gioie della tavola. Molte di voi staranno pensando di rientrare nei jeans skinny prima di affrontare lasagne e panettoni: proviamo a farlo seguendo una delle diete più famose! Ecco un bouquet tra cui scegliere.



1 Zona. Uno dei regimi alimentari più seguiti a Hollywood. Non c’è conteggio di calorie, si va a introdurre nel menù giornaliero un 40% di carboidrati, 30% di proteine e 30% di grassi: l’insulina resta nella “zona” e non ci sono cali di zuccheri. Evergreen e toccasana per il punto vita e la pelle.

2 Iperproteica. Si predilige un consumo di proteine pari a circa il 15-20% dell’apporto calorico giornaliero. In questo modo l’organismo consuma le riserve di grassi, si mantiene costante il livello di insulina e aumenta il metabolismo basale. Si perde peso, ma va fatta per poco tempo per non incidere sul corretto funzionamento dei reni.

3 Scarsdale. Due programmi alimentari per 14 giorni di dieta. Nella prima fase si riducono carboidrati e zuccheri a favore delle proteine. Nella seconda si re-introducono carboidrati e alcuni grassi: si può perdere fino a mezzo chilo al giorno.

4 Paleolitica. Regime proteico con moderato consumo di frutta e verdura come gli antenati dei nostri antenati. No ai carboidrati e ai moderni i cibi raffinati. Si può fare per poco tempo, l’ideale per perdere velocemente due o tre chili prima delle feste.

5 Atkins. Si possono perdere fino a 6 kg in un mese. Un regime alimentare che predilige le proteine nelle 4 fasi di cui è composto. La prima vieta zuccheri e lieviti. Nella seconda e terza fase si aumenta di 10 grammi a settimana l’apporto di carboidrati e della frutta. Nella fase finale di mantenimento, si reintroducono i carboidrati in piccole quantità.

6 Dissociata. Si basa su 4 punti: A) non si mangiano carboidrati con proteine e frutti acidi durante lo stesso pasto. B) Le proteine si possono mangiare in quantità limitata. C) Prediligere grano integrale agli alimenti con farine raffinate D) tra un pasto e l’altro devono trascorrere 4 ore. Bene nei brevi periodi.

7 Cronodieta. L’assunto di base è che l’organismo ha una diversa capacità ad assimilare le sostanze nutritive a seconda del momento della giornata. Questo regime alimentare prevede carboidrati a colazione; riso e farina di mais a pranzo; la frutta entro metà pomeriggio; le proteine invece per la sera.

8 Tisanoreica. Si segue per un massimo di 40 giorni e permette di dimagrire senza sentire la fame. Si consumano cibi preconfezionati tisanoreici abbinati a quelli tradizionali: nella prima fase sono ammesse le proteine e le verdure cotte. Nella seconda si re-introducono i carboidrati integrali da abbinare sempre a prodotti tisanoreici.

9 Supermetabolismo. 4 settimane per perdere peso ciascuna divisa in tre fasi. Nella prima fase si assumono carboidrati e zuccheri della frutta, le proteine sono ridotte al minimo, i grassi eliminati. Nella seconda fase, sì alle proteine e alle verdure. Nella terza fase che dura tre giorni, si possono introdurre i grassi vegetali della frutta secca e l’olio. No a zucchero, farina, latticini, soia, tè e caffè.

10 Mediterranea. La più amata dalle italiane e non solo. Frutta e verdura al centro dell’alimentazione seguita da legumi, pesce, olio e pasta. L’importante è consumare un 55% di carboidrati, il 20% di proteine e il 25% di grassi. Ottima per perdere quei tre o quattro chili in eccesso.

11 Dukan. Amata dalle teste coronate inglesi anche se ha fatto storcere il naso a molti. Promette di far perdere peso velocemente. A) Fase d’attacco a base di proteine. B) Fase di crociera con alternanza di giorni di proteine ad altri giorni di proteine e verdure. C) Il consolidamento per reintrodurre tutti gli alimenti. D) Il mantenimento: proteine un giorno alla settimana, tre cucchiai di crusca d’avena al giorno.

12 South Beach. Due settimane prive di carboidrati e zuccheri e con pochi grassi saturi. 15 giorni a base di carne, pesce, uova, latticini e verdure a volontà. No tassativo anche agli alcolici e ai dolci.

13 La dieta a base di minestrone. Per chi ha fretta di smaltire, ama le verdure e non soffre troppo nel non “sgranocchiare”, il regime dietetico perfetto è la dieta del minestrone. Consiste molto semplicemente nell’assumere minestrone per una settimana: il buono è che se ne può mangiare a volontà, il difficile è che si può assumere SOLO questo alimento per tre giorni: poi si può aggiungere il latte e lo yogurt, nel quinto la carne di manzo e l’ultimo giorno si festeggia con il riso integrale. I risultati arrivano, ma dopo una settimana si deve tassativamente interrompere.

14 La dieta dei 22 giorni. Si possono perdere in tutto 11 chili come hanno testato donne dalla volontà di ferro quali Beyoncé e Jennifer Lopez. Tre pasti al giorno, molta frutta e verdura, tanta acqua, e attività fisica quotidiana.

15 Sirt. Promette di far perdere tre chili in una settimana. È un programma alimentare approntato sullo studio di un gruppo di geni, le sirtuine, regolatori del metabolismo. Poche le restrizioni ma vanno consumati regolarmente capperi, sedano, cacao, caffè, fragole, cipolla rossa, uva, tè verde, radicchio rosso, curcuma, noci per attivare questi geni.