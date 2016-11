La colazione ideale delle mamme che lavorano

Si svegliano presto e attivano le batterie fin dalle prime ore del mattino: sono le mamme che lavorano, vere esperte di multitasking! Riescono a gestire con maestria figli-marito-casa-lavoro e persino a ritagliarsi microspazi per il fitness e la cura di sé. Il vero segreto? Non rinunciare mai a una colazione mattutina in grado di fornire la giusta carica per affrontare giornate così impegnative.

«Del resto, saltare la colazione è una sbagliatissima abitudine alimentare, che può anche compromettere la forma fisica», sottolinea la dietologa e nutrizionista Maria Papavasileiou. «Studi scientifici hanno infatti dimostrato che chi salta la colazione tende al sovrappeso, a causa di un rallentamento del metabolismo. Al mattino è pertanto fondamentale spezzare il digiuno, perché in caso contrario, il corpo si preparerà a un “risparmio energetico” che rallenterà ancor di più il metabolismo».

Ma quali sono gli alimenti più adatti per la prima colazione di una mamma che lavora?

«Sicuramente i cereali integrali, evitando quelli ricchi di zuccheri e grassi idrogenati. L’obiettivo è fare una colazione naturale che non generi picchi glicemici, affinché l’organismo possa godere di un rilascio lento di glucosio mantenendo costante il livello di energia. Via libera, quindi, ad avena, quinoa o riso soffiato, latte vaccino scremato o preferibilmente vegetale, yogurt magro o di soia al naturale. In aggiunta: frutta fresca, per un surplus di antiossidanti, abbinata a frutta secca o semi oleosi, ricchi di acidi grassi. In alternativa, sì anche a pane integrale o gallette di segale o cereali integrali, con marmellate a basso contenuto di zuccheri».

L’apporto ideale di calorie? «Per una colazione sana e consistente si aggira attorno alle 300 e le 400», precisa la dietologa.

Se però fate colazione molto presto: «a metà mattina concedetevi anche un piccolo snack a base di barrette di cereali, frutta fresca oppure secca (max 30 grammi)».