Cene di Natale: cosa mangiare il giorno dopo per non ingrassare

Con l’1 dicembre inizia ufficialmente la maratona degli aperitivi e cene natalizi. A cui, ovviamente non si può dire no, e neanche far finta di mangiare. Quindi, per evitare di arrivare con il lato b lievitato ancora prima dell’inizio delle feste, non rimane che godersi tutti gli eventi in compagnia senza privarsi di nulla, e sfoderare un piano d’attacco per il post-cena. Da incominciare subito la mattina dopo.

APPENA ALZATE:

Iniziate la giornata facendo esercizio fisico cardiovascolare. Andate in palestra o a correre. In modo tale da smaltire subito un po’ di calorie della sera prima o di andare in “negativo” se avete una cena in programma per il giorno stesso.

COLAZIONE PROTEICA:

Mangiate cibi ricchi di fibre e proteine come yogurt, uova o carboidrati sani, ovvero gli zuccheri della frutta in modo tale da tenere il livello di glucosio nel sangue stabile durante il giorno.

COSA MANGIARE IL GIORNO DOPO:

Piccoli pasti ogni 3/4 ore, evitate di saltarli. Piuttosto, privilegiate verdure, minestrone, carne magra e cereali integrali.

COME VESTIRSI:

Evitate di sedervi a tavola con abiti troppo confortevoli e comodi. Indossare qualcosa di stretto in vita o un mini dress in cui siete totalmente strizzate, sarà l’unica certezza per non eccedere e scoppiare nel vestito.

PER OGNI COCKTAIL, UN BICCHIERE D’ACQUA:

Bilanciare l’alcol che avete in corpo con dell’acqua, un tè verde o una tisana al finocchio digestiva e sgonfia pancia, vi aiuta a a smaltire grassi, zuccheri e tossine in modo più efficiente. Ma soprattutto, per eliminare i liquidi in eccesso che rimangono in corpo dopo un cenone e che la mattina dopo sfalsano i numeri sulla bilancia, bisogna bere tanta acqua.

SE LA CENA È A CASA:

No agli avanzi. Fate una bella doggy bag per i vostri amici, così il giorno dopo non potrete cadere nella tentazione di continuare a mangiare prelibatezze e dolci.