Baba super drenante: il mio segreto per sentirmi leggera

Dopo un’ intensa giornata di lavoro, perennemente seduta davanti al pc, sento sempre il bisogno di concedermi un momento di recharge. Una passeggiata all’aria aperta ad esempio o anche semplicemente un’oretta di relax sul divano a guardare il mio telefilm preferito, sorseggiando il mio Baba super drenante, l’integratore naturale pensato per eliminare il gonfiore in un soffio.

A base di Betulla, Tè Rosso Rooibos, Tarassaco e Rosa Canina BABA SUPER DRENANTE è pensato per farci sentire più leggeri, dire addio al gonfiore e liberarsi dei liquidi in eccesso in modo semplice e veloce. Un valido aiuto direttamente dalla natura per depurare l’organismo, drenare e anche regolarizzare il transito intestinale.

Un vero toccasana insomma, da portare sempre con noi anche in borsa o in tasca, grazie alle pratiche bustine monouso. E’ sufficiente sciogliere il contenuto in un bicchiere d’acqua (o in un’altra bevanda) ed il gioco è fatto!

Io li uso quotidianamente in abbinamento ai BABASUCCO, i succhi detox di cui vi ho già parlato in questo mio articolo. Un rituale che mi aiuta a riequilibrare e mantenere in salute l’organismo, soprattutto nelle giornate di stress e lavoro intenso in cui per forza di cose si tiene uno stile di vita poco sano. E riparto alla grande!