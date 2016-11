Quello dei brufoli è un inestetismo che non affligge solo gli adolescenti: spesso, infatti, anche in età adulta sul viso possono insorgere imperfezioni e sfoghi a causa di stress & affini.

Le cause posso essere molteplici: oltre allo stress, il fumo, i batteri, i pori ostruiti e, purtroppo, anche un’alimentazione scorretta.

La questione, in realtà, è piuttosto soggettiva: ognuna di voi, infatti, deve riuscire a capire quali alimenti tollera meglio e quali invece vanno limitati. Per fare un esempio: i fritti provocano eruzioni cutanee ad alcune persone e non hanno alcun effetto su altre che, però, potrebbero avere problemi con il cioccolato.

Si può dire, tuttavia, che alcuni alimenti siano più “a rischio” di altri.

I primi della lista sono i cibi ad alto indice glicemico che, alzando il livello di insulina, stimolano gli ormoni responsabili della produzione di sebo. Sono da limitare quindi dolciumi, bibite zuccherate e prodotti di pasticceria.

Il cioccolato, spesso ingiustamente additato come responsabile numero uno, merita invece un approfondimento. Mentre la versione al latte rientra negli alimenti da limitare, quello fondente, dal gusto amaro, non ha un indice glicemico particolarmente significativo, ragion per cui non è necessario eliminarlo dalla dieta.

Altri alimenti da centellinare sono quelli contenenti grassi saturi, sia di origine vegetale, che animale. Latticini e derivati, salumi e affettati, oli di palma, di semi di girasole e di mais non sono consigliati: appesantiscono il fegato e non sono facili da smaltire per l’organismo.

Infine i grassi trans, presenti soprattutto nella produzione industriale di generi alimentari contenenti grassi idrogenati (ad esempio, in prodotti come margarina o torte), possono essere responsabili di squilibri ormonali, che, a loro volta, possono determinare l’insorgenza di acne. Non solo: grassi trans in eccessiva quantità possono essere responsabili di malattie della pelle, malattie cardiache e coronariche. Tutti ottimi motivi per non eccedere nel consumo.