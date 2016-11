BABAsuper: gli integratori per riequilibrare e mantenere in salute l’organismo! Ecco perché non posso più farne a meno…

Quasi un mese a Natale e quella sensazione di volerci arrivare con tutte le energie del mondo e non totalmente scarica. Perché se dovessi essere una pila, vorrei essere una di quelle ricaricabili.

Una giornata alle terme con mamma, una serata sul divano con la gatta sulle gambe e la compagnia di un buon libro, un pomeriggio di shopping in centro con le amiche, un paio di ore in palestra il venerdì sera per scaricare tutte le tensioni della settimana o perché no, anche una buona pizza con il proprio Lui.

Conosco da sempre i metodi utili per ridarmi la carica giusta. Ma alle volte, alcuni, dopo il troppo utilizzo non hanno più lo stesso effetto. Da sempre alla ricerca di nuovi stimoli per un Restart senza tentennamenti, nelle settimane passate di lezioni all’università e giornate no stop al lavoro mi sono sentita spesso spenta ed affaticata tra corse contro il tempo e pasti al volo fuori casa. Ho avvertito l’esigenza di una nuova soluzione perché il mio fisico iniziava a risentirne molto.

I primi segni di allarme? Senso di pesantezza, gonfiore di stomaco, ritenzione idrica, stanchezza fisica e mentale.

Questo senso di insoddisfazione mi ha accompagnata fino a quando non ho scoperto gli integratori completamente vegetali dell’azienda BABA: naturali al 100%, a domicilio e super pratici.

Si possono bere durante tutta la giornata (anche come validi sostituti dei pasti) e aiutano a riequilibrare e mantenere in salute l’organismo: attenzione però, per avere i massimi benefici, vanno sempre intesi come parte di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano.

Io porto sempre una bustina BABAsuper con me e ne bevo una al giorno quando ho bisogno di riposarmi un po’ per un vero e proprio momento Recharge!