5 proprietà dello zenzero

Lo zenzero è una pianta erbacea che cresce in luoghi tropicali, ma che ormai è facilmente reperibile e coltivabile anche qui da noi. Oltre ad essere ottimo in cucina, sia in polvere che sotto forma di radice, lo zenzero ha numerose proprietà benefiche per il nostro organismo, dimostrandosi un valido alleato per proteggere il nostro corpo dai malanni più disparati. Vediamo allora più nel dettaglio come e perché utilizzarlo.

Anti-tumorale. Tra i benefici più importanti che lo zenzero può donarci, al primo posto c’è sicuramente la sua azione anti-tumorale. Questa radice, infatti, sembra avere azione protettiva contro i tumori al colon-retto, grazie agli effetti preventivi della famiglia a cui appartiene.

Contro raffreddore e mal di gola. Questa preziosa spezia si dimostra potente sia contro il raffreddore che contro il mal di gola. Nel primo caso è ottimo se preparato in infuso, nel secondo caso mangiarne un pezzettino allevia immediatamente il bruciore alla gola.

Allevia la nausea. Se soffrite di mal d’auto o di mal di mare, lo zenzero potrebbe essere proprio la soluzione che fa al caso vostro. È stato infatti dimostrato che masticare la sua radice o berne un infuso può ridurre completamente il senso di nausea.

Aiuta la digestione. Tra le maggiori proprietà dello zenzero c’è anche quella digestiva. Serve infatti a calmare lo stomaco e ad aiutare l’intero apparato digerente. Nell’eventualità di cattiva digestione mangiare un pezzo di zenzero dopo i pasti può aiutare: non a caso previene anche la formazione di gas e gonfiori intestinali.

Combatte l’influenza. Grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie, lo zenzero è utile anche nel caso di sintomi o stati influenzali. Ottimo da preparare in infuso, aiuta contro tosse e febbre grazie alle sue caratteristiche antisettiche. Ultimo, ma non meno importante, combatte anche il mal di testa.