Se i jeans stringono e i collant ci danno fastidio è arrivato il momento di mettere un freno a qualche vizietto alimentare e perdere quei due o tre chiletti in più. Come fare? Di certo il movimento in palestra aiuta, così come una bella camminata ogni giorno. Ma ciò che mangiamo fa la differenza: ecco quindi i 15 cibi autunnali da portare a tavola per essere in perfetta forma anche in questa stagione.

Riso (non bianco). Per gli amanti del primo piatto, durante la stagione fredda, il riso è irrinunciabile. A patto che sia quello nero o rosso perché contiene ferro, proteine, vitamine e sali minerali in grande quantità, ed è molto digeribile.

Zucca. Dopo averla fatta diventare una lanterna per Halloween, possiamo farne incetta perché non ha un alto contenuto calorico e apporta betacarotene. Ottima al forno oppure come base per una delicata vellutata serale, da arricchire con del parmigiano.



Barbabietola. Zero grassi e tanto sapore per un alimento a volte bistrattato. Ottimo l’apporto di fibre e di antiossidanti, senza dimenticare il senso di sazietà che regala. Un ingrediente interessante da aggiungere a minestre e insalate.



Cavolfiore. Per un pieno di fibre, di vitamina C e grazie al suo basso apporto calorico, il cavolfiore è l’ingrediente che non può mancare in questa stagione. Si tratta di una verdura che è inserita tra gli alimenti che accelerano il metabolismo, ottima da abbinare ai carboidrati quando se ne sente la necessità per non far salire la bilancia.

Broccoli. Verdi e croccanti, in autunno arrivano proprio loro in tavola: tante le fibre e i sali minerali contenuti in una porzione di broccoli, un alimento ma soprattutto un alleato prezioso quando si cerca di perdere peso.

Funghi. Per chi desidera la pancia piatta, nella spesa settimanale non possono mancare i funghi. Permettono di sentirci sgonfie, sono davvero poco calorici nonché una fonte preziosa di acqua e potassio: in questo modo l’organismo si depura facilmente dalle tossine.

Carciofi. Se oltre a dimagrire c’è bisogno di ferro, i carciofi sono fondamentali nella dieta. Sono leggeri, gustosi e possono essere consumati in molti modi. Un esempio? Sono ottimi crudi, oppure lessati in acqua e limone.

Sedano. Uno snack perfetto per spezzare la fame il pomeriggio, il sedano è uno dei cibi prediletti per favorire l’accelerazione del metabolismo. Ha un elevato potere diuretico, perché ricco di acqua e potassio, ma anche di fibre: così il corpo è pulito e la pancia va giù.

Mele. Una mela granny al giorno è consigliata per stare bene e perdere peso. Le calorie di questo frutto sono davvero poche ma sono frutti dolci anche se non zuccherini. Inoltre contengono fibre che proteggono la flora intestinale.

Pere. Tra i frutti autunnali le pere hanno un ruolo da protagoniste. Ne esistono diverse varietà ma ciò che non cambia sono le proprietà benefiche: sono dolci ma non caloriche, aiutano a sentirsi sazi, apportano potassio e calcio.

Melograno. Rosso come il Natale, il melograno in autunno arriva sulle nostre tavole. Ha proprietà diuretiche e aiuta la buona circolazione sanguigna. E poi è ricco di antiossidanti. Ottimo come succo, è anche gustoso nelle insalate e nella macedonia.

Cachi. Tipici cibi autunnali, i cachi sono frutti energetici e multi-vitaminici, decisamente consigliati per perdere peso e per combattere l’insorgenza della cellulite, grazie alle sue proprietà diuretiche e drenanti.

Kiwi. Piccoli, leggermente asprognoli e ricchi di vitamine, sono i kiwi che in questa stagione sono buonissimi. Ottimi al mattino a colazione così come a fine pasto, per un pieno di vitamina C e di fibre.

Noci. Il corpo ha bisogno di grassi, quelli buoni, che aiutano lo splendore della pelle. Le noci, anche se in esigue quantità, non possono mancare nell’alimentazione settimanale. E poi aiutano a non sentire la fame: non male!

Cannella. Tra i cibi autunnali per dimagrire rientrano anche le spezie. Simbolo delle stagioni fredde, la cannella aiuta il metabolismo a mettersi in moto e a digerire bene: ferma la fame nervosa e regola la glicemia. Provatela sulla ricotta, magari anche con due noci.