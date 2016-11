Ultra-metabolismo: come perdere 10kg in 30 giorni

Mark Hyman, medico nutrizionista canadese, autore del libro “Ultra-metabolismo”, ci spiega come alcuni alimenti siano in grado di agire sui geni, influenzando lo stato di salute e la tendenza ad ingrassare delle persone. Cosa vuol dire?

Il metodo per dimagrire ideato da Hyman adotta una strategia alimentare in grado di attivare il naturale metabolismo, inducendo il corpo a bruciare più grassi.

Il primo passo per iniziare è individuare i fattori responsabili dell’aumento del peso:

1)stress

2)senso di fame

3)infiammazioni

4)radicali liberi

5)accumulo di tossine

6)mancanza di movimento

7)problemi alla tiroide

Bisogna poi individuare gli alimenti che rallentano il metabolismo:

1)zucchero e dolcificanti

2)prodotti contententi farina bianca

3) prodotti confezionati

4) bevande zuccherate

5) alcol

6) latticini

Infine bisogna individuare gli alimenti che invece aiutano il metabolismo ad attivarsi:

1) pesce (meglio se non di allevamento)

2) uova (meglio se biologiche)

3) carni bianche (pollo, tacchino, coniglio)

4) legumi

5) frutta fresca e di stagione

6)verdura di stagione

La dieta dell’ultra-metabolismo prevede tre fasi: la prima fase “carboidrati e proteine” dura due giorni ed è composta da tre pasti principali e due spuntini così suddivisi:

COLAZIONE: cereali e frutta

SPUNTINO: frutta (pesche, pere, anguria, melone, albicocche)

PRANZO: cereali, proteine, verdura, frutta

SPUNTINO: frutta (ciliegie, fragole, mango, ananas)

CENA: cereali, proteine, verdura

CEREALI: farro, kamut, avena, riso integrale, grano saraceno, orzo

PROTEINE: tacchino, pollo, manzo, maiale, merluzzo, tonno, albumi

VERDURE: carote, porri. cipolle, cetrioli, zucchine, melanzane, pomodori

La seconda fase “solo proteine” dura sempre due giorni:

COLAZIONE: proteine, verdura

SPUNTINO: proteine (+verdura facoltativa)

PRANZO: proteine, verdura

SPUNTINO: proteine (+verdura facoltativa)

CENA: proteine, verdura

PROTEINE: uguali alla fase 1

VERDURE: finocchi, cetrioli, lattuga, fagiolini, erbette, broccoli, cavolo, cipolle, melanzane, rucola

Nella terza fase vengono inseriti anche i grassi, quindi potrete usare l’olio ma mai friggere:

COLAZIONE: grassi e/o proteine, cereali, verdura

SPUNTINO: grassi e/o proteine (+verdura facoltativa)

PRANZO: grassi, proteine, verdura, frutta

SPUNTINO: grassi e/o proteine (+verdura facoltativa)

CENA: grassi, proteine, verdura (+cereali facoltativi)

GRASSI: olio d’oliva, olio di cocco, latte di riso, avocado, hummus, guacamole, noci e mandorle

VERDURE: tutte

CEREALI: come la fase uno +uova, tonno con olio, salmone fresco

FRUTTA: pesche, mirtilli, lamponi, ciliegie

Bevete almeno 2litri 1/2 di acqua al giorno. Per qualsiasi dubbio consultate direttamente il libro “Ultra-metabolismo” di Mark Hyman che trovate in vendita anche on line oppure scrivetemi sulla mia pagina facebook Cassyfed.