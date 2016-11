3 days of Detox

Si avvicinano le vacanze di Natale ed io penso già alle mangiate, devo ammettere che avendo gusti un po’ difficili per me le feste non sono proprio sinonimo di abbuffata, però è il periodo (come l’estate) in cui mi lascio più andare con dolci ed altre cose che durante il resto dell’anno dovrei evitare.

Dico “dovrei” perché non sempre riesco a resistere, ma non importa, credo sia giusto concedersi ogni tanto un piccolo vizio, che sia il cioccolato, i macarons o la pizza! Detto questo, in questo mese voglio cercare di prepararmi mangiando in modo sano ed equilibrato, detossinando il corpo in modo da non appesantirlo poi troppo quando arriverà il momento di pranzi e cene con amici e parenti. In particolare ho deciso di provare il programma di 3 giorni con i centrifugati Dietox: la comodità di questi prodotti è che sono già pronti e numerati, su ogni bottiglietta c’è l’orario in cui è consigliato assumerli, in totale sono 6 al giorno per 3 giorni. In commercio ci sono numerosi prodotti che ci aiutano a “disintossicarci” durante la vita di tutti giorni, un esampio sono anche i succhi detossinanti di Baba Succo, o i body detox tea di Fittea. All’inizio, confesso, ero un pochino scettica, avevo paura di non riuscire a resistere e di avere fame.

Dopo il primo giorno di assestamento, i due seguenti sono stati molto più semplici. Si inizia con il primo che va bevuto tra le 7 e le 9 del mattino fino all’ultimo che è consigliato tra le 22 e le 24. Tra i vari ingredienti ci sono ananas, mela verde, carote, melograno, rapa rossa, banana, mirtillo, kiwi e tantissime altre verdura e tipi di frutta. I centrifugati rosa ed arancioni sono, a mio gusto, i più buoni, mentre quelli verdi li ho bevuti meno volentieri, ma essendo ogni bottiglia da 400 ml. si fa in fretta! Il risultato è un corpo più sano, la pancia più sgonfia ed un’energia pazzesca, tanto che due giorni su tre sono riuscita ad andare in palestra e svolgere i miei soliti esercizi. Ovviamente una volta terminati questi giorni detox non bisogna abbuffarsi ma cercare di mantenere una dieta sana ed equilibrata per non perdere l’effetto subito. Vi parlerò in un prossimo articolo del mio workout e degli esercizi e macchinari che utilizzo in palestra. Un piccolo trucco che ho da sempre è cercare di utilizzare vestiti comodi ma carini, per invogliarmi ad indossarli e quindi ad andare a fare esercizio! Infatti il mio compagno di palestra è senza dubbio Asics, dalle scarpe ai leggins, dai reggiseni sportivi alle tee, mi trovo davvero bene con i prodotti di questo brand. Per completare i 3 giorni detox ricordatevi di coccolare il vostro corpo con prodotti adatti: in questo periodo non potrei fare a meno della maschera detox di Caudalie di cui vi avevo già parlato qui su Glamour, per terminare la giornata dopo la doccia calda e rilassante applico la crema Slepy di Lush (avete visto il mio post sulla bottega Lush di Genova?) e poi sono davvero pronta!

Sono molto soddisfatta dei risultati perché già una volta avevo provato a seguire una dieta simile con i prodotti SoShape (ve ne avevo parlato qui sul blog!) ed i risultati erano stati soddisfacenti ma non quanto avrei voluto. Questi prodotti, a differenza dei succhi Dietox, si presentano in polvere e vanno sciolti in acqua, quindi sono più scomodi da portare in giro ed in pausa pranzo perché vanno preparati! Invece un’ottima soluzione che permette di continuare con i buoni propositi per detossinare il corpo è bere ogni mattina un bicchiere di Natural Mojo Daily Green Puro Detox (ve lo avevo mostrato sulla mia pagina Instagram): è una polvere contenente tra gli altri ingredienti carciofo, zenzero e limone da sciogliere in acqua ed assumere al mattino a stomaco vuoto, ottimo per liberarvi delle tossine in eccesso e aiutare l vostro corpo a depurarvi.