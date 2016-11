Detox liquido: cosa scegliere

«Un giorno di dieta liquida fa bene a tutti perché rafforza la flora batterica, purificando l’organismo», ha assicurato a Glamour (leggi l’articolo a pagina 264 del numero di novembre in edicola) Valeria Agnelutto, nutrizionista Babasucco. Il brand italiano, tra i primi a portare la moda losangelina dei succhi detox anche in Italia, propone la versione più evoluta di centrifugati ed estratti: il succo spremuto a freddo. Di seguito, le differenze tra cinque bevande purificanti per scegliere cin più consapevolezza il proprio “healthy drink”.

Il succo a freddo

Sono succhi di frutta e verdura freschi chiamati anche succhi vivi perché ottenuti con un procedimento di spremitura a freddo che preserva le proprietà organolettiche. Babasucco per una giornata detox ne propone sei, da bere ogni 2/3 ore come sostituti dei pasti (€ 60 su babasucco.com): si comincia con un mix di finocchio, sedano e alga spirulina e si chiude la giornata con un succo a base di mandorle e agave. In mezzo ci sono il jus digestivo con la papaya, quello anti-age con l’acai, il tonico al limone e il drenante con cavolo kale e melone.

L’estratto

I succhi vivi descritti sopra non si possono realizzare a casa, perché si ottengono una pressa idraulica che spreme senza generare calore. Il metodo casalingo che si avvicina di più è l’estrattore, che mastica e spreme il cibo facendo meno giri rispetto a una centrifuga e creando così meno calore, principale causa di distruzione delle proprietà organolettiche.



Il centrifugato

La centrifuga (meno costosa) ha una lama sottile che gira a velocità più elevate di un estrattore. Frutta e verdura vengono triturati e gli scarti spinti – con forza centrifuga appunto – verso un setaccio con piccoli fori che ne filtra il succo.



Il frullato

Quando frutta e verdura sono tritati in un frullatore con l’aggiunta di acqua, latte, yogurt o simili si ottiene il frullato. Se si usa anche il ghiaccio, si parla di frappè. Quando la consistenza dei suoi ingredienti e quindi del risultato finale è più cremosa, per esempio il mix di mela e banana, si parla di smoothie.

L’acqua aromatizzata

A base di frutta, verdura ed erbe aromatiche, le cosiddette “detox water” si devono lasciare riposare in frigo da una a 24 ore e si conservano in frigo per un massimo di quattro giorni. La ricetta si sceglie in base alle necessità: per depurarsi e digerire meglio si può provare quella con cetrioli, limone, menta e zenzero (due litri d’acqua, un cetriolo, un limone, 10 foglie di menta e un pezzetto di radice di zenzero).