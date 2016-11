Quinoa: come e perchè mangiarla?

Ultimamente, specialmente per quanto riguarda determinate tipologie di diete (vegetariane e vegane), si sente parlare spessissimo della quinoa. Viene considerata come un super cibo, oppure come la “madre di tutti i semi“.

Ma cos’è in realtà la quinoa? E’ un cereale proveniente dal Sudamerica, coltivato principalmente in Perù, Bolivia ed Equador.

La quinoa è molto conosciuta perchè sta alla base delle diete veg, ma anche perchè è utilizzata spessissimo nella cucina etnica; inoltre è anche priva di glutine, il che permette di essere utilizzata nella cucina celiaca.

E’ considerata come un super cibo poichè ha delle altissime proprietà nutritive. Infatti circa il 60/70% è composto da carboidrati, ma non mancano proteine, sali, potassio, fosforo, zinco, ferro, Vitamina A e Vitamine E. Un cereale, quindi, che è ricchissimo di proprietà differenti e che dà moltissima energia al nostro corpo.

Potremmo assolutamente dire che è un cibo completo, che può essere utilizzato tantissimo in cucina, seguendo ricette differenti tra loro. In particolare, esistono tre tipologie differenti di quinoa: gialla, nera e rossa. Tutte e tre sono molto simili tra di loro, e vengono utilizzate per creare tantissime ricette differenti. Da primi piatti, a insalate oppure secondi piatti. Ci si può davvero sbizzarrire in cucina!

Per tutte le amanti di una cucina semplice, ma comunque saporita, e ricca di alimenti sani e buoni per il nostro organismo, la quinoa è un elemento da considerare assolutamente essenziale. La proverete e non ne potrete più fare a meno! Pronte a farne scorta?!