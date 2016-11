“Sei quello che mangi” è il titolo di un libro che anni fa aveva scalato le classifiche di vendita di mezzo mondo. E in effetti non aveva tutti i torti: scegliere bene cosa mangiare ogni giorno può fare la differenza sulla luminosità della pelle, la corposità dei capelli e sul punto vita. Prenderci cura del metabolismo è davvero importante.

Cibi pro metabolismo

Saper mangiare non vuol dire solo cucinare piatti degni da foto su Instagram: mangiare bene vuol dire preparare dei pasti che possano farci bene, risvegliare e mantenere attivo il metabolismo. Le spezie entrano di diritto in cucina, anche per sostituire l’abuso di sale. Immancabile il peperoncino, che ricuce anche la sensazione della fame; insostituibili anche la cannella, il pepe nero e lo zenzero. Capitolo verdure: mai senza i broccoli. Sono depurativi e aiutano a eliminare le tossine oltre che a risvegliare il metabolismo. E poi contengono le vitamine C, A e K. E ancora i carciofi, che depurano il sangue, tengono sotto controllo l’insulina, aiutano la perdita di peso e contengono fosforo, potassio, calcio, vitamine A, B1, B2, C. La frutta, da consumare ogni giorno, non può essere orfana di mele, pere e agrumi: la vitamina C aiuta a combattere l’insorgere improvviso della fame. La merenda pro-metabolismo è quella a base di yogurt magro, un vero super-alimento che contiene calcio e proteine. E poi gli antiossidanti come il tè verde, per un risveglio del corpo e della mente, e anche i mirtilli che riducono l’appetito.

Il cibo che fa dormire il metabolismo.

Le cattive abitudini fanno addormentare il metabolismo e anche noi. Non avete mai avvertito quella sonnolenza latente dopo aver pranzato con pasta o pizza? I cibi a base di farine raffinate fanno rallentare il metabolismo e anche le nostre reazioni, quindi attenzione al consumo di pasta, pizza, riso e pane bianco. Altro nemico è lo zucchero, soprattutto bianco. Evitare i cibi che lo contengono è importante così come imparare a non consumarlo con caffè e cappuccino. Anche i cibi fritti, seppur buonissimi, sono nemici del metabolismo perché difficili da digerire: consumarli una volta ogni tanto è il solo modo per gustarli senza intaccare l’attività del metabolismo. La carne rossa e gli insaccati comportano un rallentamento della normale attività metabolica. Stesso discorso per l’alcol e le bevande gassate che tendono a farci sentire gonfie per l’aggiunta dell’anidride carbonica.

Come sempre la moderazione è la via maestra per avere un metabolismo che lavora bene e non avere picchi di fame improvvisi.