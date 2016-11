Come smettere di fumare senza ingrassare

Succede: si smette di fumare e si tende a ripiegare sul cibo, per compensare la mancanza della sigaretta. Ma come spiega il professor Bill Blatt dell’American Lung Association al Reader’s Digest, i benefici per la salute derivanti dall’addio al vizio sono di gran lunga superiori ai potenziali problemi che possono essere legati a qualche chilo in più, anche perché è senz’altro possibile rinunciare al fumo senza per questo rimetterci la linea. Ecco come:

1 – Muoversi

La nicotina contenuta nelle sigarette agisce come uno stimolante del metabolismo, spingendo così l’organismo a bruciare più calorie. Ma è possibile ottenere lo stesso risultato in termini di dispendio energetico anche quando si smette di fumare, semplicemente facendo costante attività fisica. «Se già si è soliti andare in palestra, è consigliabile allungare la durata dell’allenamento – suggerisce Blatt – mentre se si è dei tipi sedentari, è bene iniziare facendo delle passeggiate attorno all’isolato».

2 – Godere del cibo

Il fumo danneggia le papille gustative, facendo così perdere sapore al cibo. Non appena però si smette di fumare, si recupera il senso del gusto e, di conseguenza, l’amore per la buona tavola. «Per evitare il rischio di mangiare troppo e mettere su peso, è bene imparare a masticare lentamente il cibo – spiega l’esperto – così da poterlo apprezzare compiutamente e, al tempo stesso, dare al cervello più tempo per registrare la sensazione di sazietà».

3 – Mimare la sigaretta

Una delle prime cose di cui si sente la mancanza quando si smette di fumare è la sensazione che dà la sigaretta in bocca. Un problema che può però essere risolto imitando la sigaretta stessa, ovvero tenendo in bocca bastoncini di sedano e carote o, in alternativa, stecche di cannella (senza però masticarle).

4 – Scegliere snack poco calorici e tenersi occupati

Mettere fine al gesto mano-bocca tipico dell’atto di fumare potrebbe scatenare una (insana) voglia di snack, salvo però poi pagarne le conseguenze sulla bilancia. «Quando il desiderio di uno spuntino diventa irresistibile – commenta Blatt – è meglio scegliere qualcosa a basso contenuto calorico, come ad esempio dei popcorn senza burro». Se invece è l’ansia da mancanza di sigaretta a spingere verso la dispensa o il frigorifero, tenere le mani e la bocca occupate in una qualche attività può di certo servire a vincere la tentazione degli snack: nel primo caso, si può giocare con un mazzo di carte o un elastico, mentre nel secondo si può masticare una gomma senza zucchero oppure bere un bicchiere d’acqua. «L’acqua aumenta il senso di sazietà – spiega infatti l’esperto americano – e può quindi aiutare a tenere sotto controllo i morsi della fame, oltre che agevolare la fuoriuscita di nicotina dall’organismo, soprattutto quando si è nelle prime fasi del processo per smettere di fumare».

5 – Chiamare i rinforzi

Tenere segreto il tentativo di smettere di fumare può essere visto da molti come un modo per non deludere i propri cari nel caso in cui si perdesse la battaglia con la sigaretta. «Invece non bisogna aver paura di far sapere a chi ci sta vicino quello che stiamo facendo – raccomanda il professor Blatt – perché gli amici possono essere di grande aiuto per evitare di farci cadere in tentazione col cibo, distraendoci dagli snack con una chiacchierata al telefono o una passeggiata, oltre che di enorme conforto nello spronarci a non mollare la nostra sfida».