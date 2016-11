Direttamente dall’Oriente, ormai da qualche anno, il the verde attira un crescente numero di consumatori occidentali, grazie alla fama di ‘dispensatore di benessere’ cui è associato. La notorietà conquistata è tutta meritata, e si sposa anche con la sua variante in polvere, il the matcha.

Il the matcha è chiamato anche the verde giapponese (ma, se vogliamo essere precise, sappiate che le sue origini sono cinesi) ed è usato nella tradizionale cerimonia del the nipponica. Ha molte similitudini col the verde per quel che riguarda gli effetti benefici – dato che provengono dalla stessa foglia – ma presenta una consistenza densa e un sapore molto differente.

Queste varianti di the possono essere consumate quotidianamente per più volte al giorno (si consiglia un massimo di tre volte). La caffeina contenuta nelle foglie di the (chiamata anche teina) ha un rilascio più lento di quella presente nel normale caffè: il processo è graduale e dura circa 4-5 ore, senza provocare, quindi, la classica agitazione associata alla caffeina. Tuttavia, è sconsigliabile assumere the la sera prima di andare a letto.

The verde e the matcha sono antiossidanti portentosi: aiutano a rallentare l’invecchiamento naturale e a combattere i radicali liberi che si vengono a creare in situazioni di stress. La variante the matcha è un antiossidante ancor più efficace del normale the verde, ma attenzione: essendo più concentrata contiene maggiori dosi di caffeina, per cui è meglio non eccedere. Ricordate inoltre che, essendo il the matcha in polvere, quando lo beviamo assumiamo anche la foglia con tutte le sue fibre. Ciò significa che, se esageriamo, si possono avere effetti lassativi.

Inoltre, questi portentosi the hanno anche effetto dimagrante e depurativo. Essi, infatti, sono eccellenti diuretici e drenanti e aiutano quindi a combattere i problemi di ritenzione idrica e tutti i gonfiori che ne derivano.

Come se non bastasse, infine, favoriscono anche la termogenesi, attivando il nostro metabolismo e aiutandoci a bruciare i grassi.