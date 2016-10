Pancia piatta con qualche verdura in meno

Il fenomeno, che di solito si verifica dopo i pasti anche in chi la mattina si sveglia con l’addome piatto, è stato di recente studiato e attribuito ad alcuni alimenti detti FODMAP, ovvero Fermentable, Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharide And Polyols. Si tratta di cibi che contengono carboidrati a catena corta, come alcuni ricercatori australiani hanno messo in evidenza, che vengono assorbiti poco dall’intestino e fermentati rapidamente dai batteri intestinali, generando accumuli di gas e bloating, tra gli altri sintomi. I carboidrati messi sulla lista nera sono fruttani e galattani contenuti in alcune verdure e legumi, oltre a lattosio, fruttosio e polioli di cui mele, albicocche, ciliegie, pere, avocado, cavolfiore, funghi, piselli sono ricchi.

Per fortuna un gastroenterologo Italiano dell’Università La Sapienza di Roma, Enrico S. Corazziari nel libro La dieta Low Fodmap per sgonfiare la pancia, (ed. Mondadori) propone un guida anti-gonfiore che fa guadagnare addominali perfetti, con risultati provati scientificamente. La sua proposta è stata, infatti, oggetto di uno studio presentato alla Digestive Disease Week di Washington, dimostrando l’efficacia nell’eliminare il disturbo sul 40% dei soggetti coinvolti dopo solo un mese. Percentuale aumentata fino al 66% dopo 16 mesi.

Le verdure da limitare o eliminare per avere un pancia piatta a prova di crop top secondo il dott. Corazziari sono carciofi, asparagi, barbabietole, cavolini di Bruxelles, broccoli, cavolo, finocchi, cicoria, radicchio, aglio, porri, cipolle, piselli, scalogno, lenticchie, ceci, fagioli, cavolfiore, funghi. Perché dice lo specialista noi «siamo quello che assorbiamo e soffriamo per quello che non assorbiamo e che la flora batterica fermenta».

Basta quindi fare solo attenzione al cibo per evitare il gonfiore? Assolutamente no, degli esercizi per gli addominali non ci libereremo mai. Sono loro che danno quel quid in più per mantenere la pancia al suo posto, evitando che lieviti come impasto per il pane. Lo dimostra ancora una volta uno studio, pubblicato da Stephen Norman Sullivan, gastroenterologo americano, che ha messo in evidenza il legame tra gonfiore e muscoli addominali, sostenendo che chi li ha deboli e rilassati tende a soffrire di più di gonfiori. In conclusione, anche eliminando le verdure messe sotto accusa, gli addominali restano i fedelissimi amici di chi della pancia piatta vuole farne un vanto.