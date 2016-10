Avocado: il tuo nuovo alleato beauty

Lo avrete visto e rivisto sui piatti di celebrities e fashion icon, ne avrete sentito decantare le proprietà, i benefici e quant’altro: ma siete sicure di conoscere davvero l’avocado? Questo popolare frutto, infatti, è un prezioso alleato per il vostro benessere sotto molti punti di vista, a volte anche poco conosciuti. Scopriamo insieme perché mangiarlo e quali benefici trarne.

L’avocado è innanzitutto fonte di vitamine. Le più presenti sono la vitamina A, la C e la E, potenti antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali liberi, prevenendo quindi l’invecchiamento cellulare. Non solo, le vitamine presenti in questo frutto rafforzano anche l’intero sistema immunitario e agiscono come anti-tumorali.

È poi ricco di omega 3 e acido grasso linoleico, grassi positivi per il nostro corpo, perché vanno ad abbassare il livello del colesterolo e degli zuccheri nel sangue: ecco perché l’avocado si rivela un potente alleato per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Non solo: la presenza di omega 3 ha persino azione anti-infiammatoria sui muscoli del nostro corpo.

Pensate sia finita qui? E invece no! L’avocado ci viene in aiuto anche nel campo della bellezza. È indicato per chi ha i capelli secchi, poiché con la sua polpa si ottiene un’efficace maschera da tenere in posa per 30 minuti prima del lavaggio, che aiuta nella riparazione del capello danneggiato e dona vigore e lucentezza.

Infine, ha un’azione benefica anche per la pelle, agendo sia dall’esterno che dall’interno: possiamo sia preparare delle maschere fai-da-te a base di avocado, sia approfittare della presenza di vitamine, che donano elasticità ai tessuti.

Cosa aspettate a provarlo?