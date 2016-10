Ritenzione idrica? Attenta al sale nascosto nei cibi

Ti sei mai chiesta quanto sale ingerisci quotidianamente? La quantità massima consigliata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è di 5 grammi al giorno. Eppure, in Italia, il consumo medio individuale di sale, tra gli adulti, risulta pari a 10,6 grammi per gli uomini e 8,5 per le donne, ben superiore a quello raccomandato. Lo rivelano i dati presentati dal Centro Nazionale di Epidemiologia, nell’ambito del progetto Minisal-Girsci, destinato a sensibilizzare l’opinione pubblica su un consumo maggiormente responsabile di sale.

Le stime sono degne di nota, soprattutto se si considera che un eccessivo consumo di sale, oltre a favorire il ristagno dei liquidi nei tessuti, può anche nuocere gravemente alla salute.

Tuttavia, correggere la quantità di sale che aggiungiamo ogni giorno ai nostri piatti può non essere sufficiente per prevenire la ritenzione idrica e, nei casi limite, anche il rischio di malattie cardiovascolari.

Esiste infatti una quantità di sodio ben nascosta anche all’interno di alimenti che acquistiamo comunemente e che spesso consideriamo addirittura salutari. Qualche esempio?

Biscotti e cereali per la prima colazione contengono anche discrete quantità di sodio, seppur “coperte” dallo zucchero presente fra gli ingredienti. Segue la pizza che in due sole fette (circa 300 grammi) esaurisce il quantitativo di sale raccomandato quotidianamente.

Ci sono poi gli affettati (bresaola in primis, seguita nell’ordine da pancetta di maiale, prosciutto crudo, salame) e la carne cotta, come ad esempio il roastbeef. Degno di menzione per l’apporto di sale anche il pollo arrosto confezionato e impanato, come le crocchette. Attenzione anche a zuppe pronte, cibi esotici precotti e panini farciti, soprattutto se con aggiunta di maionese e ketchup.

Tra i condimenti, spiccano il dado da brodo e la salsa di soia, dall’alta percentuale di sodio.

Last but not least, il pane: contiene già il 15% della razione quotidiana suggerita.