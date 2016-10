Inizia bene la giornata con la colazione giusta!

Buongiorno!

Oggi vi racconto il mio modo ideale per tenermi in forma grazie ad una colazione giusta. Le diete ricche di rinunce, spesso risultano più deludenti di quanto si possa pensare e spesso capita anche di prendere nuovamente peso. Personalmente, non ho mai seguito una dieta rigida, bensì ho adottato delle regole per una corretta alimentazione che, se applicate nel modo giusto, vi permetteranno di stare in forma e magari perdere qualche chieltto di troppo!

Per una corretta e sana alimentazione bisogna mangiare un po’ di tutto: frutta, verdura, proteine, carboidrati, latticini, ovviamente in giusta misura. Il momento migliore della giornata per assumere più calorie è la mattina, in modo tale che ci forniranno il giusto carburante per tutta la giornata.

Per tutte queste ragioni, il pasto più importante di tutta la giornata è la colazione. Iniziare con una ricca colazione, oltre che alle giuste energie, è anche un ottimo modo per mangiare meno durante la giornata. A quest’ora del giorno, è possibile concedersi qualche sfizio in più, in questo modo non dovremmo rinunciare a quel tocco di dolce che spesso ci proibiamo categoricamente.

Anche per la colazione, come per gli altri pasti, è importante e divertente variare, anche se spesso si è più abitudinari con le scelte fatte per questo pasto.

Ciò a cui non rinuncio mai per cominciare la giornata è una tazza di latte macchiato, di solito accompagnato da cereali oppure biscotti integrali. La colazione è il momento ideale per ingerire una giusta quantità di fibre, da integrare poi con frutta e verdura durante il giorno.

In alternativa al latte, una tazza di tè caldo o uno yogurt magro sono perfetti. Un assaggino di frutta ed una merendina da forno Kinder mi danno la giusta dose di dolcezza per cominciare la giornata!

La scorsa settimana ho partecipato ad un esperienza unica, un viaggio all’insegna della storia, la ricerca, i profumi ed i sapori alla scoperta delle celebri merendine da forno Kinder Ferrero. Proprio in quest’occasione, ho scoperto ed approfondito, come sia fondamentale cominciare la giornata con una ricca colazione di qualità e per provare la vera qualità delle merende, il forno di Balvano ha aperto le sue porte a delle giudici di tutto rispetto: le nonne.

Esperte in materia di dolci e bontà, aprendo in modo del tutto inedito le porte dello stabilimento di produzione. Il progetto “Bontà a prova di nonna” è stata un occasione unica per vedere con quanta cura vengano preparate da oltre 70 anni, le merendine da forno Kinder.

A supporto della mia colazione, ricca di fibre, energie e dolcezza, a metà mattina ho l’abitudine di bere mezzo litro d’acqua, spesso aromatizzata al limone oppure con il supporto di un integratore alimentare. Il mio preferito è il DetoXHYDRA Defence Body Bionike, a base di estratti di betulla e tarassaco con funzione depurativa dell’organismo e di ibisco, mais e pilosella per il drenaggio dei liquidi corporei e vitamina C che contribuisce alla fisiologica formazione del collagene per la normale funzione della pelle e dei vasi sanguinei.

Arricchito con mirtillo nero, un ottimo antiossidante, e acido ialuronico.

Insomma, con un inizio così, la giornata è tutta in discesa!