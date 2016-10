7 errori (+1) per cui avete sempre fame

Ore 16. Il fondotinta ormai è evaporato, avete un calo della concentrazione e voglia di zuccheri. Primo errore da non fare: aprire Instagram e venire bombardati da foto con still life di cibi, piatti healthy e coloratissimi. È un dato più che certo che solo il fatto di guardare bowl di yogurt con cereali, semi e frutta, avocado toast, pancakes e insalatone iper gustose vi stimola il senso di fame. Per carità, saranno anche tutte cose molto sane, ma se poi voi, affamate, potete agguantare solo un cioccolatino o uno snack delle macchinette, il danno è fatto!

Occhio non vede cuore non duole. Anche per il cibo. Quindi, state alla larga da alimenti e colleghe che mangiano, se non volete assumere calorie senza motivo.

Ma l’errore principale è determinato dalla tipologia di carboidrati che assumete, responsabili di quel picco glicemico che vi fa venire fame a un’ora dal pranzo. Nella gallery trovate sette ragioni per cui potreste avere sempre fame. Più una, che in realtà si tratta di un’ossessione. Rilassatevi e pensate ad altro, perché più siete vittime dell’idea di dover perdere peso, più mangiate e aggiungete chili.