Babasucco, BabaLove

Un Giorno a Milano, tre a Roma, poi di nuovo tre a Milano e finalmente un po’ di relax a Roma senza altri progetti in trasferta per ora.

E’ tempo di dedicare un po’ di tempo a me stessa e riprendere un po’ di forze e vitamine che stanno via via scemando in questo periodo.

Ho deciso di regalarmi una coccola: un babasucco al giorno è quello che ci vuole per ritrovare le forze giuste, integrandolo alla mia dieta da allattamento.

Per chi come me sta allattando, non è possibile fare una vera e propria giornata detox, ma questo non significa che non possa decidere di integrare il babasucco all’interno della mia dieta.

Ho cominciato il mio programma con il succo che più mi ispirava per colore, l’ Antiage, dalle proprietà antiossidanti grazie alla presenza della barbabietola rossa, ricco di vitamina A e Ferro mi ha subito donato la giusta energia per cominciare la giornata.

Ma la varietà è la parola d’ordine per Babasucco, la linea è infatti composta da 6 succhi.

Detox: composto dalle migliori verdure verdi, con sole 135 kcal di vitamine e concentrazione di minerali è l’ amico perfetto per cominciare la giornata ed eliminare le tossine.

Digestivo: Ananas, papaya, zenzero e carote per accelerare al massimo il metabolismo digestivo!

Antiage: Barbabietola, mela rossa, cetriolo, limone e açai, il mix perfetto per rigenerare la propria pelle, grazie alla sua azione antiossidante.

Tonico: Quando si è stanchi, ciò di cui abbiamo veramente bisogno è un tonico. Per questo babasucco ha mixato pepe di cayenna, limone, succo d’agave e acqua minerale alcalinizzata. in sole 155kcal per 500 ml!

Drenante: Ritenzione idrica, ciao ciao, grazie al succo dall effetto drenante. con ingredienti ricchi di omega 3 e sali minerali, e la kale, dalle proprietà anti-infiammatorie il gonfiore se ne andrà in un batter d’occhio!

Proteico: Perchè a fine giornata le proteine sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, ma anche prima di un allenamento.