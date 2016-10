Banana, timo limone, acerola: tre super alimenti da mettere nel piatto e sulla pelle

Alla base di un perfetto benessere psicofisico, e di un aspetto sempre fresco e luminoso, vi sono abitudini dietetiche sane, varie ed equilibrate. A fare la differenza però è la scelta dei cibi che mettiamo nel piatto, per via dei loro valori nutrizionali e dei benefici che apportano sul fronte della salute e dell’azione antietà.

Tre alimenti, in particolare, meritano una menzione speciale per le loro preziose caratteristiche organolettiche, in grado di giovare al benessere e all’estetica. Ecco quali sono e perché vale la pena inserirli nella dieta e nella propria routine di bellezza.

Acerola, il super concentrato naturale di Vitamina C

È detta anche “ciliegia delle Barbados”, ma al suo interno ha spicchi dal sapore leggermente acidulo, simili a quelli del mandarino. Non per nulla, l’acerola è il frutto che fornisce il più elevato quantitativo di vitamina C, superiore anche agli agrumi e ai kiwi.

Utilizzata dagli indigeni dell’Amazzonia per curare disturbi digestivi e dai marinai come rimedio antiscorbuto durante i lunghi viaggi, questo frutto benefico rappresenta un integratore ideale in caso di affaticamento e per contrastare i disturbi invernali.

Impiegato anche sul fronte della cosmesi, l’estratto del frutto di acerola contribuisce a ridurre la superproduzione di melanina mentre quello ottenuto dal seme aiuta la buona ossigenazione della pelle.

Banana, alte difese immunitarie ed elasticità cutanea al top

Non solo un frutto ricco di amido e di potassio! La polpa della banana è anche un potente concentrato di vitamina A, B1, B2, B6, C, PP e piccole quantità di E, che contribuiscono a stimolare le difese immunitarie e a favorire il metabolismo delle proteine. La sua biochimica complessa lo rende pertanto un frutto con proprietà farmacologiche attive: nella medicina tradizionale la banana verde è utilizzata per le sue proprietà cicatrizzanti, mentre nella scienza cosmetica l’estratto di banana verde fornisce la sintesi di collagene e la riorganizzazione dell’architettura dermica, svolgendo un effetto altamente protettivo sull’elasticità della pelle.

Timo limone, alleato contro disturbi di stagione e invecchiamento

Tradizionalmente usata come condimento per il suo pregevole profumo agrumato, la pianta del timo limone (varietà ottenuta dall’incrocio tra il timo a foglie larghe e il timo comune) riserva in realtà molteplici peculiarità. Al proprio interno presenta un olio essenziale e sostanze benefiche che la rendono particolarmente attiva su vari fronti: foglie e fiori usati freschi o secchi in infusione rappresentano un valido rimedio contro tosse, raffreddore e problemi digestivi. Uno studio della Leeds Metropolitan University ha inoltre indicato il timo come un possibile rimedio benefico nel trattamento dell’acne, mentre in cosmetologia, alcuni studi condotti sull’estratto hanno dimostrato la capacità di prevenire il rilassamento cutaneo e nella protezione delle membrane cellulari.

Consapevole delle spiccate proprietà di questi protettori naturali di bellezza e benessere, la Ricerca Clarins ha deciso di raggrupparli in un’unica formula cosmetica dalle caratteristiche inedite e soprattutto ad altissimo tasso d’efficacia per contrastare la perdita di compattezza cutanea, proteggere l’elasticità della pelle e attenuare il più possibile lo sviluppo di rughe e segni dell’età.

La nuova Masque Multi –Régénérant di Clarins associa infatti la forza dell’estratto di seme di acerola, della banana verde bio e del timo limone con quella del palmitol glycine (un lipoamminoacido capace di compensare i danni degli stiramenti delle fibre cutanee dovuti ai ripetuti movimenti di contrazione muscolare) e dell’acido ialuronico (utile per preservare l’idratazione ottimale della pelle).

Il risultato è una maschera antietà che coniuga un complesso rassodante innovativo e una texture inedita color malva, estremamente sensoriale, potenziando ulteriormente il tutto con un esclusivo metodo di applicazione basato sulla digitopressione, particolarmente efficace sul fronte del rilassamento muscolare e della distensione dei tratti del viso.