Restart: la giornata con Baba Succo

Siamo ancora all’inizio della settimana, e a volte, dopo un week-end in cui esageriamo con cibo o bevande, abbiamo bisogno di una “spinta” per essere in grado di iniziare la settimana al 100%.

Ricominciare fa sempre bene, e farlo in maniera salutare è ancora meglio! E per aiutarci in questo compito, Baba Succo, una società che ha filosofia naturale al 100%, ci ha inviato un kit di succhi di frutta per una vera e propria rigenerazione. Il trattamento di disintossicazione spremitura dura 1 giorno, 6 succhi naturali di frutta e verdura, ciascuno corrispondente a tutte le esigenze del corpo e della mente. Rigenerare e rafforzare il nostro corpo aiuta a eliminare tutte le tossine che assorbiamo nel nostro corpo giorno per giorno.

Noi di Culture & Trend abbiamo dedicato un’intera giornata a questo “Riavvia” ,il trattamento con Baba Succo.

Ogni succo ha una personalità:

1 - Detox, 2 - Digestive, 3 - Antiage, 4 – Tonic, 5 – Drenante, 6 – Proteine.

Abbiamo iniziato la nostra giornata con il succo di n ° 1: Detox, ci hanno consigliato di bere i seguenti succhi ogni 3 ore, e bere molta acqua tra questi intervalli. Dopo un’intera giornata di liquido, il nostro sistema immunitario sembra essere rinvigorito, soprattutto in questo periodo dell’anno, in cui l’influenza può colpire noi.