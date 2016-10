Dopo una settimana di pasti saltati per correre avanti e indietro nelle strade romane, junk food e pizza il sabato sera, sento proprio l’esigenza di una “sunday restart“.

Cosa significa? Si tratta di una semplice domenica, incentrata sul relax e il benessere. Il nostro corpo, aimè, come il nostro organismo, durante la settimana lavorativa o scolastica, è messo a dura prova. Non possiamo negarlo! Ecco perché tutte noi, dovremmo riservarci un giorno a settimana per la totale depurazione.

La mia giornata in questione è la domenica. Fatta di maratone di telefilm, uscite con le amiche, pomeriggi in compagnia del mio ragazzo, e non solo!

Come vi dicevo prima, la domenica è anche cura del corpo, e da quando conosco Babasucco è diventata la mia giornata preferita.

Una giornata all’insegna del mio programma detox preferito. Il programma di Babasucco, che non è una dieta per perdere peso, ma un restart dell’organismo, in linea con le ultime tendenze medico scientifiche che parlano di giornate di digiuno, consiste in 6 succhi in cui sono presenti tutte le proprietà di frutta e verdura, attivatori di metabolismo, proprietà di alimenti detox, sirturine etc..

Da quando conosco questa linea ho iniziato, una volta ogni tot giorni, a sostituire le bevande gassate che utilizzavo di solito con i succhi, delle vere e proprie passature a freddo.

Inutile dirvi che mi sento più sana e specialmente più “depurata”.

Se anche voi siete curiose di scoprire la linea di Babasucco, vi invito a Milano il 21 e 22 ottobre al Glamour Beauty Show!