Una giornata ReStart con BABASUCCO

Lunedì = ripartenza di slancio. Sport al mattino presto all’aria aperta e poi…?

Mercoledì = pausa anti stress. Lunghe passeggiate per allontanare le energie negative e…?

Domenica = una giornata per me. Buone letture, un bagno caldo, una maschera viso e mancherebbe solo…?

Ogni giornata può essere quella giusta per purificare corpo e mente, da lunedì a domenica non puoi trovare scuse per regalare al tuo organismo una giornata di restart. Come renderla speciale?

BABASUCCO, have you ever heard about??

È da tanto che lo volevo sperimentarlo e dopo essermi sottoposta al trattamento per voi vi confesso che no, non è solo a matter of packaging, è proprio un buon prodotto!

Il tutto è partito con l’arrivo a casa del mio programma ReStart di BABASUCCO fresco fresco di pressatura a freddo (che a differenza della centrifuga preserva tutte le proprietà di frutta e verdura) composto da 6 succhi che rappresentano il programma ideale per un’intera giornata di “Detox/Restart”.

I miei tre must do per affrontare al meglio la tua giornata con BABASUCCO?

1. Preparati bene, ovvero non pensare di fare un trattamento juicing detox con alle spalle folli giornate di abbuffate.

2. Inizia bene, ovvero parti con il n.1 ricordandoti di non far passare più di mezz’ora tra il risveglio ed il primo succo, di mattina il tuo corpo ha bisogno di nutrimento immediato!

3. Investi bene, ovvero prenditi davvero la tua pausa meritata e rilassati, non eccedere con attività fisica e tieniti lontano dallo stress.

Il consiglio in più?

Mantieni i tuoi BABASUCCO ben refrigerati e goditi il digestivo – ananas, carote, zenzero e papaya – nel momento giusto perché è il mio preferito.

Vi invito inoltre a scoprirlo al Glamour Beauty Show con una BABA colazione venerdì 21 e sabato 22 ottobre dalle 9:30 alle 10:30 al Superstudio Più di via Tortona 27. Io ci sarò vestita a righe per tutte le altre mirabolanti attività, ma quella è un’altra storia, stay tuned!

Clara aka #BABABeautyReporter

