Babasucco Restart: 6 succhi per un effetto rigenerante

Che sia un lunedì dopo un weekend fuori porta, oppure durante un fine settimana da dedicare tutto al relax, ognuna di noi dovrebbe concedersi una giornata ad effetto rigenerante.

Dalla nostra parte abbiamo BabaSucco, un programma rigenerante e un vero toccasana per il nostro organismo: sei succhi naturali, freschi e coloratissimi da bere durante la giornata come sostituti dei pasti che ci aiutano a liberarci dalle tossine. Tutti i succhi sono ricavati dalla migliore frutta e verdura accuratamente selezionata, pressata a fresco e sottoposta a tecnologia HPP.



BabaSucco programma Restart: in che cosa consiste? Qual è il momento che io preferisco per dedicarmi completamente a me stessa? La domenica ovviamente: tra pasti saltati o frettolosi durante i frenetici ritmi settimanali, questa giornata per me è tutta all’insegna del relax partendo proprio dal detox. Insieme a un bagno caldo, un buon libro e una maschera per il viso, anche il programma Restart BabaSucco. La ciliegina sulla torta? Sono assolutamente privi di glutine e quindi, nessun problema per chi è celiaco come me!

Non più di mezz’ora dopo la sveglia, comincio a godermi il primo succo della giornata a base di finocchio, mela verde, sedano, lime, menta, spinaci e spirulina. Cominciare con un concentrato di minerali e clorofilla ci permette di purificare la nostra pelle eliminando le tossine.Verso metà mattinata invece tocca al succo digestivo: ananas, carote, zenzero e papaya per accelerare il metabolismo ed eliminare quel fastidioso senso di gonfiore.

A ora di pranzo tocca invece al BabaSucco antiage che grazie alle proprietà di barbabietola, mela, limone, cetriolo e açai garantisce un toccasana per le cellule e i tessuti. Dopo, tocca al tonico: acqua minerale alcalinizzata, limone, succo d’agave e pepe di Cayenna per una ricarica di energia immediata.

Quando arriva l’ora di cena invece, è il turno del succo a drenante a base di melone, pera, kale, semi di chia e prezzemolo la cui azione è volta a disinfiammare, sgonfiare e pulire l’intestino. L’ultimo succo della giornata è quello proteico. L’alto contenuto di proteine e di omega 3 della canapa e delle mandorle, ricche di calcio, magnesio, rame e zinco, regalano benessere e vitalità al corpo!