Babasucco: una giornata detox di Restart!

Quando il programma Restart di Babasucco è arrivato a casa mia, ero un po’ perplessa.

Ho subito messo in frigo i sei succhi, anche se mi sono stati consegnati già in un contenitore isotermico in polistirolo con tanto di ghiaccio sintetico. Eh sì, perché ho scoperto dopo poco che i succhi Babasucco, ricavati dalla migliore frutta e verdura accuratamente selezionata, sono pressati a freddo (diversamente dai centrifugati che riscaldando il prodotto, fanno scappare tutte le vitamine e gli enzimi!), sono ricchi di proprietà organolettiche e nutritive degli ingredienti che li compongono e vanno conservati sempre al fresco, a non più di 6 gradi.

Non sapevo quando dover iniziare precisamente la mia giornata detox. Di venerdì? Di sabato? Di domenica? Poi dopo un weekend culinario senza limiti né restrizioni, è stato il mio stesso organismo a chiedermelo ed ho scelto di dedicarmi questa coccola proprio lo scorso lunedì.

Lo ammetto, il primo approccio non è stato dei più semplici. Ho aperto il frigo appena sveglia e li ho guardati per un po’, così colorati con questo numerino stampato su ogni bottiglietta, in modo che non si possa nemmeno lontanamente sbagliare l’ordine di assunzione. Ho preso il succo numero 1 e mi sono infilata nuovamente a letto. I suoi ingredienti? Finocchio, mela verde, sedano, lime, menta, spinaci e spirulina.

Il sapore del primo Babasucco (DETOX) non è stato dei più piacevoli, ma non mi sono fatta prendere dal panico e ne ho approfittato per informarmi un po’ a riguardo. “Un elisir di rigenerazione cellulare. La più alta quantità di clorofilla viva mai contenuta in un succo, aiuta a eliminare le tossine e purifica la pelle, proteggendo il corpo dai radicali liberi in eccesso e rallentando il processo di invecchiamento precoce delle cellule.” E così l’ho mandato giù.

Con il pensiero di quanto sarebbe stato piatto il mio ventre l’indomani mattina, intorno alle 10.00 ho aperto il succo numero 2: il DIGESTIVO. Un buon profumo ha rivelato fin da subito un sapore squisito: ananas, papaya, zenzero e carota. In un paio di sorsi era già finito. Ne avrei voluto un altro probabilmente.

Senza accorgermene, sono arrivata al terzo succo (l’ANTIAGE), il più dolce: a base di barbabietola, mela, limone, cetriolo e bacche di açai. Se vi piace la barbabietola, è una passeggiata. E poi mi sentivo così soddisfatta di aver superato vittoriosa l’ora di pranzo.

Alle 15.00 la fame era pressoché nulla. Sono uscita per un appuntamento al volo, ma sono rientrata dopo poco a casa per alcuni ripetuti appuntamentini al bagno.

Così ho aperto il succo numero 4 (il TONICO) a base di acqua minerale alcalinizzata, limone, pepe di Cayenna e succo di agave. Ho subito pensato fosse particolarmente dissetante. Ho scoperto poi fosse in grado di eliminare tutte le sostanze nocive presenti nel corpo e velocizzare il metabolismo basale.

Clap clap!

Ho deciso di cenare presto con il quinto succo. Ho approfittato di una giornata in casa per finire il cambio di stagione. E tra un maglione e l’altro, ho sorseggiato il succo DRENANTE: melone, pera, semi di chia, kale e prezzemolo. Poco dopo, mi è venuto un leggerissimo languorino, placato poi con una tisana al finocchio senza teina (ovviamente durante la giornata Detox di Restart non si possono ingerire né solidi, né caffeina, né alcolici, né bevande gasate o zuccherate)

Alle 21.00 era arrivata l’ora dell’ultimo succo. Il sesto BABAsucco è stato il PROTEICO: contiene mandorle, succo d’agave, sale dell’Himalaya e proteine della canapa e regala una sferzata di benessere e vitalità a tutto il corpo. Ho scelto di gustarlo lentamente (in modo che l’organismo riuscisse ad assorire tutte le preziose sostanze nutritive), sotto le coperte e davanti ad una puntata della mia serie tv preferita.

Il giorno dopo il mio ventre era piatto, davvero molto piatto e la mia pelle notevolmente più radiosa. Non è bastata una chiamata per ringraziare la mia amica che, mi ha già proposto il programma da 3 giorni e 5 giorni per ripulire totalmente l’organismo. Credo che dopo il successo della mia giornata Detox di Restart di essere davvero pronta!