BABASUCCO “Lady Sunday Detox”

Buongiorno amiche,

il motto di oggi è “mens sana in corpore sano”, cinque paroline magiche che vi ricorderanno sicuramente la vostra mamma quando vi obbligava a mangiare frutta e verdura e a fare sport per rigenerarvi ed avere energie per sostenere con efficacia un’intensa giornata scolastica, universitaria o di lavoro. Avevano ragione le nostre mamme!

E, adesso che viviamo nel mito del “bio”, possiamo dirlo forte….perché saranno soddisfatte nel vedere che ci sono studi su studi per creare alimenti, diete, metodi sani per mantenerci in forma!

Ho deciso di parlarvi di quest’argomento perché spesso mi scrivete di diete che vi hanno indebolite fisicamente e mentalmente…e sento il bisogno di raccontarvi della meravigliosa esperienza che ho vissuto con il BABASUCCO. Non vi voglio assolutamente parlare delle cose che dovete o potete mangiare per avere una linea perfetta, ma solamente della mia giornata RESTART!

Una volta alla settimana, da qualche mese, rigenero il mio organismo! Ogni domenica, infatti, rivitalizzo il mio metabolismo per riequilibrarlo, soprattutto dopo una settimana in cui magari non ho mangiato proprio “sano”…un panino al volo tra un appuntamento e l’altro, senza orario e magari in piedi! Quello che più mi ha intrigata di questo metodo è la sua facilità e praticità: basta bere dei succhi specifici per poter recuperare uno stile di vita sano…come passare la spugna sulla lavagna! E, vi assicuro, che la mente funziona meglio. Ovviamente per ottimizzare i risultati già impressionanti del Detox di BABASUCCO, la cosa migliore da fare è uscire di casa e fare un po’ di movimento: una lunga passeggiata all’aria aperta a passo sostenuto, o se il tempo non lo permette, andare in palestra per fare qualche km con il tapis roulant.

Il “Lady Sunday Detox” è per me, ormai, è uno step obbligatorio nella mia settimana perché mi rigenera completamente e mi dà tantissima energie. Sento che elimino le tossine imprigionate nel mio corpo e mi sento davvero meglio. Ecco il mio “Lady Sunday Detox” tipico: ore 8.30 per liberarmi dalle tossine bevo il BABASUCCO DETOX, con finocchio, mela verde, lime, menta, spinaci e alga spirulina.

Per qualche ora lavoro alla creazione di nuovi articoli e nuovi outfit, organizzando la settimana per Zagufashion. Ore 10.30, sento un certo appetito e quindi mi bevo il concentrato di ananas, carote, zenzero e papaya, il BABASUCCO DIGESTIVE, ottimo per ridare la carica e saziare la fame. Ore 12.30 invece di fare il solito pranzo o di saltarlo, come a volte mi capita, prendo il terzo BABASUCCO ANTIAGE, con barbabietola, miele, limone, celio e bacche di açajo, ottimo per dare tutte le vitamine e ingredienti di un vero e proprio pasto sano. Qualche ora di attività fisica e tornata a casa, mi doccio e alle ore 15.00 ecco il BABASUCCO TONICO, acqua minerale con estratto di limone, succo d’Agave e Pepe di Cayenna. Piccante, tonificante, ottimo dopo una seduta di sport. Un po’ di relax e poi tocca alle ore 17:30 invece di una “cup of tea” sorseggio il mio BABASUCCO DRENANTE come merenda, un ottimo concentrato di melone, pera, kale, prezzemolo e semi di chia. Io amo il melone con tutta me stessa quindi per me questo succo drenante è il paradiso! Leggo qualche articolo, faccio zapping e cado sulla mia serie televisiva preferita. E infine, invece di cenare, mi bevo il sesto miracoloso BABASUCCO PROTEICO, un’acqua minerale con succo d’agave, mandorle, proteine della canape e sale dell’Himalaya, un pochino pesante, per evitare i risvegli “frigo” di notte! Con Charlie ci guardiamo un film e poi a nanna!

Allora cosa ne pensate della mia routine “Lady Sunday Detox” con i BABASUCCO?