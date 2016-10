Una giornata Detox con BABASUCCO

Oggi vi parlo di detox, detox in compagnia di BABASUCCO.

Prima di cominciare a esplorare il mondo della detox, c’è da precisare che questo tipo di trattamento serve a depurare e rigenerare e assolutamente non per dimagrire.

Recenti studi hanno appurato che, facendo un digiuno “curato” alla settimana, andiamo a prevenire tutta una serie di malattie.

Perché, vi chiederete voi?

Perché tenendo il nostro corpo a digiuno, ma integrandolo con una serie di liquidi, andiamo a rigenerare più velocemente le cellule sane e quelle “cattive” si eliminano automaticamente.

Detto ciò possiamo decidere di fare la nostra detox, per una giornata o addirittura anche per un settimana.

C’è da dire che se intraprendiamo una detox di 7 giorni saremo meno attivi del solito, ma questo è normale.

Quindi durante quella settimana è meglio non eccedere con sport e impegni vari.

Io ho scelto il lunedì per il mio giorno Detox, una carica in più quando la settimana comincia.

Durante la giornata Detox, BABASUCCO fornisce sei succhi da bere durante intera giornata.

C’è quello proteico a base di latte di mandorla, il mio preferito in assoluto.

Poi, troviamo il Detox a base di sedano, limone, mela verde e altri.

Il Digestivo è un vero e proprio toccasana per il sistema immunitario, contiene carote, ananas, zenzero e papaya.

Antiage è a base di barbabietola e Vitamina A. Tonico per velocizzare il metabolismo, è a base di acqua alcalinizzata, limone, succo di agave e pepe di cayenna.

Drenante aiuta a sgonfiare il nostro organismo ed è composto da pera, melone e prezzemolo.

Pronte per cominciare il vostro Detox Day?