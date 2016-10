BABASUCCO: la mia giornata Restart

La mia vita da blogger si svolge sempre a tutta velocità. Articoli da scrivere al computer, eventi a cui presenziare. Poi di corsa un salto presso una agenzia di comunicazione e via di nuovo a partecipare ad una sfilata o ad una presentazione! Per questo ogni tanto sento davvero il bisogno di staccare la spina e dedicarmi ad una giornata restart, da dedicare cioè solo a me stessa, al relax e alla cura del mio corpo. Gli ingredienti perfetti per questi miei detox days? Un bagno caldo, una maschera viso, una passeggiata in centro per negozi e soprattutto il programma ReStart di BABASUCCO!

ReStart di BABASUCCO è un programma detox composto da 6 diversi succhi, ciascuno dei quali comporta effetti benefici sul nostro organismo. Possono essere ovviamente assunti anche singolarmente, ma l’ideale è assumere tutti i succhi nell’arco di una giornata per ricaricare al massimo il nostro organismo ed ottenere maggiori benefici. Ogni succo ha la sua funzione e deve essere assunto in un preciso momento della giornata. Si parte dal numero 1 e si continua in sequenza bevendone uno ogni tre ore.

Tutti i BABASUCCO sono deliziosi e prodotti con frutta e verdura freschissimi attraverso la pressatura a freddo che, a differenza della centrifuga, preserva al meglio tutte le proprietà benefiche di frutta e verdura. Zero zuccheri aggiunti, zero coloranti, solo frutta e verdura di qualità.

6 succhi diversi…ognuno con la sua personalità!

1. DETOX – A base di finocchio, mela verde, sedano, lime, menta, spinaci, spirulina. Pensato per liberare l’organismo dalla tossine e purificare il corpo dai radicali liberi in eccesso … Un elisir di rigenerazione cellulare per iniziare la giornata alla grande!

2. DIGESTIVO – A base di ananas, carote, zenzero, papaya. Pensato per accelerare al massimo il metabolismo digestivo e aiutare il buon funzionamento del tratto digerente.

3. ANTIAGE – A base di barbabietola, mela, limone, cetriolo e açai. Un succo che agisce a sostegno del sistema immunitario e migliora la microcircolazione sottocutanea.

4. TONICO – A base di acqua minerale alcalinizzata, limone, succo d’agave, pepe di Cayenna. Una vera sferzata di energia che aiuta anche ad eliminare le sostanze nocive presenti nel corpo, velocizzando insieme il metabolismo basale.

5. DRENANTE – A base di melone, pera, kale, semi di chia. Pensato per facilitare il ricambio di liquidi nel corpo e dire finalmente addio al gonfiore!

6. PROTEICO – A base di acqua minerale alcalinizzata, mandorle, succo d’agave, sale dell’Himalaya, proteine della canapa. Un succo nutriente e ricco di proteine vegetali, pensato per la costruzione e il mantenimento di una massa muscolare forte e sana.