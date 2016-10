Bacche di Goji: proprietà e benefici

Tra super alimenti più chiacchierati di sempre, ci sono le famosissime bacche di Goji. Ne abbiamo sentito parlare tantissimo e per molto tempo. Ci è stato detto che sono assolutamente fondamentali nella nostra dieta quotidiana e che fanno bene al nostro organismo. Ma sappiamo nello specifico da dove provengono e che benefici apportano al nostro corpo?

Innanzitutto da dove provengono? Le bacche di Goji arrivano direttamente dall’Himalaya, dal Nepal e dalla Mongolia. Vengono considerate come un elisir di bellezza e sono ricche di tantissime proprietà benefiche per il nostro corpo. Sappiamo che l’assunzione costante di queste bacche, sostiene il nostro corpo durante il giorno e ci permette di affrontare la giornata con la carica giusta, aiutandoci anche a prevenire da alcune malattie.

Ma veniamo al nodo della questione. A cosa servono le bacche di Goji? Che genere di benefici apportano al nostro corpo?

Le bacche di Goji hanno davvero tantissime proprietà, e sono difficili da elencare tutte in maniera dettagliata. Tra le tante caratteristiche di queste bacche, sappiamo che: ci aiutano a prevenire malattie degenerative, riducono il rischio di cancro, infarti e ictus, agiscono da anti-infiammatorio, rafforzano il nostro sistema immunitario, sono un multivitaminico naturale, sono un ottimo alleato per la dieta, mantengono i livelli glicemici sotto controllo, fungono da protettori della vista, sono perfetti per la cura della pelle, delle unghie e dei capelli, hanno effetti anti-ossidanti.

Come potete notare, le proprietà di questo mini frutto, sono davvero tantissime. Un frutto così piccolo, ci può aiutare in tantissime cose e ci permette di mantenere il nostro corpo in salute e in perfetto benessere.

Un’altra domanda che ci si pone spesso è: come e quando vanno assunte le bacche di Goji?

Solitamente si possono mangiare normalmente durante la giornata. E’ consigliabile assumerle la mattina, quando il nostro organismo è pulito ed è appena sveglio. Per quanto riguarda la quantità, si consigliano dalle 3 alle 5 bacche ogni giorno.

Un super frutto dalle mille proprietà benefiche di cui non potrete più fare a meno!